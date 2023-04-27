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الصين ترسل سفنا عسكرية إلى السودان لإجلاء رعاياها
الصين ترسل سفنا عسكرية إلى السودان لإجلاء رعاياها
أعلنت الصين إرسال سفن حربية إلى السودان لإجلاء رعاياها جراء الأزمة التي يشهدها حاليا بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:07+0000
2023-04-27T09:07+0000
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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.وأشارت الوكالة إلى أن تفاقم الوضع الأمني في السودان دفع الصين لإرسال سفن حربية إلى السودان في الـ 26 من أبريل/ نيسان الجاري، لإجلاء الصينيين الموجودين هناك.وكثفت العديد من الدول جهودها لإجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان برا وبحرا وجوا بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد واستمرار القتال بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتسبب القتال في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى ودفعت عشرات الآلاف للنزع من مناطق الاشتباكات إلى دول مجاورة للسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230427/حزب-الأمة-السوداني-مبادرة-السعودية-أكثر-اكتمالا-وحاولنا-إقناع-البرهان-وحميدتي-بوقف-الحرب-1076347857.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الصين, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الصين, الأخبار

الصين ترسل سفنا عسكرية إلى السودان لإجلاء رعاياها

09:07 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / ZHA CHUNMINGوحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني
وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / ZHA CHUNMING
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أعلنت الصين إرسال سفن حربية إلى السودان لإجلاء رعاياها جراء الأزمة التي يشهدها حاليا بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.
وأشارت الوكالة إلى أن تفاقم الوضع الأمني في السودان دفع الصين لإرسال سفن حربية إلى السودان في الـ 26 من أبريل/ نيسان الجاري، لإجلاء الصينيين الموجودين هناك.
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
حزب الأمة السوداني: مبادرة السعودية أكثر اكتمالا وحاولنا إقناع البرهان وحميدتي بوقف الحرب
06:50 GMT
وكثفت العديد من الدول جهودها لإجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان برا وبحرا وجوا بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد واستمرار القتال بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتسبب القتال في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى ودفعت عشرات الآلاف للنزع من مناطق الاشتباكات إلى دول مجاورة للسودان.
© Sputnikأبرز القوى الفاعلة في السودان
أبرز القوى الفاعلة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
أبرز القوى الفاعلة في السودان
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