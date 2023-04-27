https://sputnikarabic.ae/20230427/الصين-ترسل-سفنا-عسكرية-إلى-السودان-لإجلاء-رعاياها-1076357504.html
الصين ترسل سفنا عسكرية إلى السودان لإجلاء رعاياها
الصين ترسل سفنا عسكرية إلى السودان لإجلاء رعاياها
أعلنت الصين إرسال سفن حربية إلى السودان لإجلاء رعاياها جراء الأزمة التي يشهدها حاليا بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:07+0000
2023-04-27T09:07+0000
2023-04-27T09:07+0000
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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.وأشارت الوكالة إلى أن تفاقم الوضع الأمني في السودان دفع الصين لإرسال سفن حربية إلى السودان في الـ 26 من أبريل/ نيسان الجاري، لإجلاء الصينيين الموجودين هناك.وكثفت العديد من الدول جهودها لإجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان برا وبحرا وجوا بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد واستمرار القتال بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتسبب القتال في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى ودفعت عشرات الآلاف للنزع من مناطق الاشتباكات إلى دول مجاورة للسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230427/حزب-الأمة-السوداني-مبادرة-السعودية-أكثر-اكتمالا-وحاولنا-إقناع-البرهان-وحميدتي-بوقف-الحرب-1076347857.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الصين, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الصين, الأخبار
الصين ترسل سفنا عسكرية إلى السودان لإجلاء رعاياها
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أعلنت الصين إرسال سفن حربية إلى السودان لإجلاء رعاياها جراء الأزمة التي يشهدها حاليا بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.