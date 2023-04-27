عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الطاقة-النووية-الروسية-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1076359867.html
الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليًا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:34+0000
2023-04-27T09:34+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076359571_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3521ee4a29c543ae8991237da52f3947.png
يترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/ نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، حيث من المنتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاحها، عبر تقنية الفيديو.تعرّف على تفاصيل محطات الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط - العاملة والأخرى التي لا تزال قيد التشييد، من خلال المخطط البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".شاهد أيضا - محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076359571_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b6b98cb191753a2f4c59c0c797111255.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط

09:34 GMT 27.04.2023
تابعنا عبرTelegram
تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليًا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال.
يترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/ نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، حيث من المنتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاحها، عبر تقنية الفيديو.
تعرّف على تفاصيل محطات الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط - العاملة والأخرى التي لا تزال قيد التشييد، من خلال المخطط البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
الطاقة النووية في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала