https://sputnikarabic.ae/20230427/الطاقة-النووية-الروسية-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1076359867.html
الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليًا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:34+0000
2023-04-27T09:34+0000
2023-04-27T09:34+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076359571_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3521ee4a29c543ae8991237da52f3947.png
يترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/ نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، حيث من المنتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاحها، عبر تقنية الفيديو.تعرّف على تفاصيل محطات الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط - العاملة والأخرى التي لا تزال قيد التشييد، من خلال المخطط البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".شاهد أيضا - محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076359571_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b6b98cb191753a2f4c59c0c797111255.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تابعنا عبر
تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليًا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال.
يترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/ نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
، حيث من المنتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاحها، عبر تقنية الفيديو.
تعرّف على تفاصيل محطات الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط - العاملة والأخرى التي لا تزال قيد التشييد، من خلال المخطط البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".