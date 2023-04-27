https://sputnikarabic.ae/20230427/العثور-على-حطام-جسم-حربي-جوي-مجهول-في-بولندا-1076357024.html
العثور على حطام "جسم حربي جوي مجهول" في بولندا
العثور على حطام "جسم حربي جوي مجهول" في بولندا
تم العثور على أجزاء من "جسم حربي جوي"، في بولندا، بالقرب من مدينة زاموست. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:02+0000
2023-04-27T09:02+0000
2023-04-27T09:02+0000
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الوطني البولندية على تويتر: "تم العثور على شظايا من جسم حربي مجهول الهوية بالقرب من قرية زاموست - على بعد نحو 15 كيلومترا من بيدغوشتش".وذكر شهود العيان الذين اكتشفوا القطعة، بأنها كبيرة ويبلغ طولها عدة أمتار وكانت عالقة في الأرض.في وقت سابق، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أفادت وسائل الإعلام البولندية بسقوط صاروخين في بشيفودفي وليوبلينسكي على الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. فيما بعد اتضح أن الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تجري-تدريبات-عسكرية-ضد-عدو-افتراضي-من-الغرب-1076215620.html
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العالم
العثور على حطام "جسم حربي جوي مجهول" في بولندا
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تم العثور على أجزاء من "جسم حربي جوي"، في بولندا، بالقرب من مدينة زاموست.
وقالت وزارة الدفاع الوطني البولندية على تويتر
: "تم العثور على شظايا من جسم حربي مجهول الهوية بالقرب من قرية زاموست - على بعد نحو 15 كيلومترا من بيدغوشتش".
وذكر شهود العيان الذين اكتشفوا القطعة، بأنها كبيرة ويبلغ طولها عدة أمتار وكانت عالقة في الأرض.
في وقت سابق، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أفادت وسائل الإعلام البولندية بسقوط صاروخين في بشيفودفي وليوبلينسكي على الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. فيما بعد اتضح أن الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني.