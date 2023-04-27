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https://sputnikarabic.ae/20230427/العثور-على-حطام-جسم-حربي-جوي-مجهول-في-بولندا-1076357024.html
العثور على حطام "جسم حربي جوي مجهول" في بولندا
العثور على حطام "جسم حربي جوي مجهول" في بولندا
تم العثور على أجزاء من "جسم حربي جوي"، في بولندا، بالقرب من مدينة زاموست. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:02+0000
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العالم
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وقالت وزارة الدفاع الوطني البولندية على تويتر: "تم العثور على شظايا من جسم حربي مجهول الهوية بالقرب من قرية زاموست - على بعد نحو 15 كيلومترا من بيدغوشتش".وذكر شهود العيان الذين اكتشفوا القطعة، بأنها كبيرة ويبلغ طولها عدة أمتار وكانت عالقة في الأرض.في وقت سابق، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أفادت وسائل الإعلام البولندية بسقوط صاروخين في بشيفودفي وليوبلينسكي على الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. فيما بعد اتضح أن الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تجري-تدريبات-عسكرية-ضد-عدو-افتراضي-من-الغرب-1076215620.html
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العالم

العثور على حطام "جسم حربي جوي مجهول" في بولندا

09:02 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiمنظر جوي يُظهر الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
منظر جوي يُظهر الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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تم العثور على أجزاء من "جسم حربي جوي"، في بولندا، بالقرب من مدينة زاموست.
وقالت وزارة الدفاع الوطني البولندية على تويتر: "تم العثور على شظايا من جسم حربي مجهول الهوية بالقرب من قرية زاموست - على بعد نحو 15 كيلومترا من بيدغوشتش".
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
24 أبريل, 08:19 GMT
وذكر شهود العيان الذين اكتشفوا القطعة، بأنها كبيرة ويبلغ طولها عدة أمتار وكانت عالقة في الأرض.
في وقت سابق، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أفادت وسائل الإعلام البولندية بسقوط صاروخين في بشيفودفي وليوبلينسكي على الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. فيما بعد اتضح أن الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:59 GMT
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