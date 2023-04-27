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https://sputnikarabic.ae/20230427/العلماء-يكتشفون-بركانا-غريبا-في-قاع-المحيط-يشبه-الكعكة-صور-وفيديو--1076361089.html
العلماء يكتشفون بركانا غريبا في قاع المحيط يشبه "الكعكة"... صور وفيديو
العلماء يكتشفون بركانا غريبا في قاع المحيط يشبه "الكعكة"... صور وفيديو
أفادت مجلة علمية عن اكتشاف جبل غريب تحت الماء يرتفع فوق قاع البحر شُبّه بـ"كعكة بوندت"، قبالة سواحل كاليفورنيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:12+0000
2023-04-27T10:12+0000
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وبيّنت المجلة أن الجبال تحت الماء تتشكل نتيجة النشاط البركاني أحيانًا عبر سطح المحيط وتؤدي إلى ظهور جزر، مثل جزيرة "هاواي".لكن أشارت المجلة إلى أن هذا الجبل مغمور بالكامل، مع وجود فوهة لا تزال مرئية على عمق 1200 قدم (366 م) تحت مستوى سطح البحر.وقال مدير برنامج المعهد التعاوني لاستكشاف المحيطات في "نوا" أورورا إلمور: "هذا الجبل البحري الغريب لا يشبه البركان، عادةً ما يكون للجبال البحرية جوانب منحدرة، مثل جبل "فوجي"، لكن المثير للاهتمام في هذا الجبل هو أنه شديد الانحدار حقًا، إنه يرتفع من قاع قاع البحر على شكل برج".وبحسب المجلة، فإن المركبة "سيلدرون" وهي أكبر مركبة لرسم خرائط المحيطات غير المأهولة في العالم، اكتشفت الجبل الغريب الشكل على بعد 200 ميل (322 كيلومترًا) قبالة ساحل شمال كاليفورنيا.وذكرت المجلة أن العلماء عندما رأوا الجبل البحري لأول مرة على صور السونار المتعدد الحزم، كان رد الفعل الفوري من العلماء أنه يشبه "كعكة بوندت".قال إلمور: "شكل الدونات الطويل قد يكون نتيجة نشاط بركاني مكثف وسريع أو تراكم المخلفات البحرية (آلاف السنين من فضلات الأسماك) التي شحذت المنحدرات، في حين أن هذا النوع من التكوين موجود في مكان آخر في قاع المحيط، فمن النادر العثور على واحد كبير بما يكفي ليكون مؤهلاً ليكون جبلًا بحريًا".وأوضح العلماء أن الجبال البحرية موائل مهمة للحياة البحرية لأنها توفر أسطحًا صخرية صلبة لتلتصق بها الكائنات، ويصعب الوصول إليها في أعماق البحار، والتي غالبًا ما تكون مغطاة برواسب موحلة فضفاضة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الآلاف-من-أسود-البحر-تستمتع-بحمام-شمس-على-سواحل-سخالين-الروسية-فيديو-1076330797.html
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بيئة
بيئة

العلماء يكتشفون بركانا غريبا في قاع المحيط يشبه "الكعكة"... صور وفيديو

10:12 GMT 27.04.2023
© Photo / unsplash/Ganapathy Kumarساحل كاليفورنيا
ساحل كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Photo / unsplash/Ganapathy Kumar
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أفادت مجلة علمية عن اكتشاف جبل غريب تحت الماء يرتفع فوق قاع البحر شُبّه بـ"كعكة بوندت"، قبالة سواحل كاليفورنيا.
وبيّنت المجلة أن الجبال تحت الماء تتشكل نتيجة النشاط البركاني أحيانًا عبر سطح المحيط وتؤدي إلى ظهور جزر، مثل جزيرة "هاواي".
لكن أشارت المجلة إلى أن هذا الجبل مغمور بالكامل، مع وجود فوهة لا تزال مرئية على عمق 1200 قدم (366 م) تحت مستوى سطح البحر.
وقال مدير برنامج المعهد التعاوني لاستكشاف المحيطات في "نوا" أورورا إلمور: "هذا الجبل البحري الغريب لا يشبه البركان، عادةً ما يكون للجبال البحرية جوانب منحدرة، مثل جبل "فوجي"، لكن المثير للاهتمام في هذا الجبل هو أنه شديد الانحدار حقًا، إنه يرتفع من قاع قاع البحر على شكل برج".
وبحسب المجلة، فإن المركبة "سيلدرون" وهي أكبر مركبة لرسم خرائط المحيطات غير المأهولة في العالم، اكتشفت الجبل الغريب الشكل على بعد 200 ميل (322 كيلومترًا) قبالة ساحل شمال كاليفورنيا.
مستعمرة أسود البحر في أرخبيل هايدا غواي، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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وذكرت المجلة أن العلماء عندما رأوا الجبل البحري لأول مرة على صور السونار المتعدد الحزم، كان رد الفعل الفوري من العلماء أنه يشبه "كعكة بوندت".
قال إلمور: "شكل الدونات الطويل قد يكون نتيجة نشاط بركاني مكثف وسريع أو تراكم المخلفات البحرية (آلاف السنين من فضلات الأسماك) التي شحذت المنحدرات، في حين أن هذا النوع من التكوين موجود في مكان آخر في قاع المحيط، فمن النادر العثور على واحد كبير بما يكفي ليكون مؤهلاً ليكون جبلًا بحريًا".
وأوضح العلماء أن الجبال البحرية موائل مهمة للحياة البحرية لأنها توفر أسطحًا صخرية صلبة لتلتصق بها الكائنات، ويصعب الوصول إليها في أعماق البحار، والتي غالبًا ما تكون مغطاة برواسب موحلة فضفاضة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
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