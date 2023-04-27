https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الأوكرانية-تطلق-20-قذيفة-على-أراضي-دونيتسك-في-ساعتين-ونصف--1076346267.html
القوات الأوكرانية تطلق 20 قذيفة على أراضي دونيتسك في ساعتين ونصف
القوات الأوكرانية تطلق 20 قذيفة على أراضي دونيتسك في ساعتين ونصف
ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم الحربية للجيش الأوكراني، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت 20... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T04:16+0000
2023-04-27T04:16+0000
2023-04-27T04:17+0000
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وقالت الممثلية في قناة تيليغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت قصفًا في الساعة 3:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، في الاتجاه التالي: من مدينة نوفوأوكرانكا إلى بيتروفسكويه، حيث تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 4:20 - من مدينة تونينكويه إلى ياسينوفاتا، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 5:35 - من مدينة أفدييفكا إلى ياكوفليفكا، تم إطلاق 4 قذائف عيار 122 ملم، والساعة 5:50 - من مدينة نيتايلوفو إلى مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، تم إطلاق 4 قذائف عيار 155، والساعة 6:10 - من كراسنوغوروفكا إلى دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفوباكموتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1076344981.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
القوات الأوكرانية تطلق 20 قذيفة على أراضي دونيتسك في ساعتين ونصف
04:16 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 04:17 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم الحربية للجيش الأوكراني، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت 20 قذيفة عيار 155 و122 ملم في الفترة من الساعة 3:45 حتى 6:10 صباحًا بتوقيت دونيتسك.
وقالت الممثلية في قناة تيليغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت قصفًا في الساعة 3:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، في الاتجاه التالي: من مدينة نوفوأوكرانكا إلى بيتروفسكويه، حيث تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 4:20 - من مدينة تونينكويه إلى ياسينوفاتا، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 5:35 - من مدينة أفدييفكا إلى ياكوفليفكا، تم إطلاق 4 قذائف عيار 122 ملم، والساعة 5:50 - من مدينة نيتايلوفو إلى مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، تم إطلاق 4 قذائف عيار 155، والساعة 6:10 - من كراسنوغوروفكا إلى دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".
يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر
بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.