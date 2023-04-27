https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفوباكموتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1076344981.html
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو، على نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T00:55+0000
2023-04-27T00:55+0000
2023-04-27T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 02:40 (توقيت موسكو) - قرية كالينوفو - قرية نوفوباخموتوفكا: تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076343992.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
00:55 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 01:13 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو، على نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 02:40 (توقيت موسكو) - قرية كالينوفو - قرية نوفوباخموتوفكا: تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".
يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر
بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.