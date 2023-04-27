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القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفوباكموتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1076344981.html
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو، على نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T00:55+0000
2023-04-27T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 02:40 (توقيت موسكو) - قرية كالينوفو - قرية نوفوباخموتوفكا: تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076343992.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك

00:55 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 01:13 GMT 27.04.2023)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Libkos
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أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو، على نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 02:40 (توقيت موسكو) - قرية كالينوفو - قرية نوفوباخموتوفكا: تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:40 GMT
يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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