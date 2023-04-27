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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الأوكرانية-تقصف-ياكوفليفكا-وستيبنو-بجمهورية-دونيتسك-بـ9-قذائف-1076395646.html
القوات الأوكرانية تقصف ياكوفليفكا وستيبنو بجمهورية دونيتسك بـ9 قذائف
القوات الأوكرانية تقصف ياكوفليفكا وستيبنو بجمهورية دونيتسك بـ9 قذائف
قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينتي ياكوفليفكا وستيبني، بجمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت ما مجموعه تسع قذائف من عيار 122 ملم. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T21:28+0000
2023-04-27T21:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسبما ذكر مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في بيان عبر قناة تليغرام: "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.55 - في الاتجاه مدينتي لاستوتشكينو - ياكوفليفكا: وأطلقت أربع قذائف من عيار 122 ملم؛ وفي الساعة 23.40 - أطلقت خمس قذائف من عيار 122 ملم، في اتجاه مدينتي باراسكوفيفكا - ستيبنو".وتقع ستيبنو على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب غرب دونيتسك.يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الأوكرانية-تطلق-20-قذيفة-على-أراضي-دونيتسك-في-ساعتين-ونصف--1076346267.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف ياكوفليفكا وستيبنو بجمهورية دونيتسك بـ9 قذائف

21:28 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينتي ياكوفليفكا وستيبني، بجمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت ما مجموعه تسع قذائف من عيار 122 ملم.
وحسبما ذكر مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في بيان عبر قناة تليغرام: "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.55 - في الاتجاه مدينتي لاستوتشكينو - ياكوفليفكا: وأطلقت أربع قذائف من عيار 122 ملم؛ وفي الساعة 23.40 - أطلقت خمس قذائف من عيار 122 ملم، في اتجاه مدينتي باراسكوفيفكا - ستيبنو".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 20 قذيفة على أراضي دونيتسك في ساعتين ونصف
04:16 GMT
وتقع ستيبنو على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب غرب دونيتسك.
يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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