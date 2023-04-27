https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تحرر-مناطق-جديدة-على-3-محاور-في-أرتيوموفسك-1076365945.html
القوات الروسية تحرر مناطق جديدة على 4 محاور في أرتيوموفسك
القوات الروسية تحرر مناطق جديدة على 4 محاور في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير مناطق جديدة في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من أرتيوموفسك. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:23+0000
2023-04-27T11:23+0000
2023-04-27T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية: "قواتنا سيطرت على أربعة أحياء في أرتيوموفسك، وبلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في يوم واحد في اتجاه دونيتسك أكثر من 400 جندي ومرتزق".وأضافت وزارة الدفاع في البيان: "في اتجاه دونيتسك، استولت فرق الهجوم على أربعة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من مدينة أرتيوموفسك. وحدات من القوات الجوية تعييق القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة ودعمت تحركات فرق الهجوم".وفقا للوزارة: "في مناطق أرتيوموفسك وبوغدانوفكا وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية "الجنوبية" الهزيمة بوحدات المشاة الآلية 57 وألوية الهجوم الخامسة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال النهار، نفّذ الطيران الروسي 9 طلعات جوية في هذه المنطقة، ونفذت المدفعية 59 مهمة دعم ناري".وأضافت الدفاع الروسية: "تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني ومرتزق، وتدمير مركبتي قتال مشاة، وست مركبات قتال مدرعة، وأربع مركبات، ومدافع هاوتزر"دي-20" "دي-30"، في منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير محطة رادار الكشف عن البطاريات أمريكية الصنع من طراز"AN/TPQ-50"
https://sputnikarabic.ae/20230427/المقاتلات-الروسية-تسقط-سو-24-أوكرانية-1076366484.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تحرر مناطق جديدة على 4 محاور في أرتيوموفسك
11:23 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير مناطق جديدة في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من أرتيوموفسك.
وأفادت الدفاع الروسية: "قواتنا سيطرت على أربعة أحياء في أرتيوموفسك، وبلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في يوم واحد في اتجاه دونيتسك أكثر من 400 جندي ومرتزق".
وأضافت وزارة الدفاع في البيان: "في اتجاه دونيتسك، استولت فرق الهجوم على أربعة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من مدينة أرتيوموفسك. وحدات من القوات الجوية تعييق القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة ودعمت تحركات فرق الهجوم".
وفقا للوزارة: "في مناطق أرتيوموفسك وبوغدانوفكا وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية "الجنوبية" الهزيمة بوحدات المشاة الآلية 57 وألوية الهجوم الخامسة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال النهار، نفّذ الطيران الروسي 9 طلعات جوية في هذه المنطقة، ونفذت المدفعية 59 مهمة دعم ناري".
وأضافت الدفاع الروسية: "تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني ومرتزق، وتدمير مركبتي قتال مشاة، وست مركبات قتال مدرعة، وأربع مركبات، ومدافع هاوتزر"دي-20" "دي-30"، في منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير محطة رادار الكشف عن البطاريات أمريكية الصنع من طراز"AN/TPQ-50"