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المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تحرر-مناطق-جديدة-على-3-محاور-في-أرتيوموفسك-1076365945.html
القوات الروسية تحرر مناطق جديدة على 4 محاور في أرتيوموفسك
القوات الروسية تحرر مناطق جديدة على 4 محاور في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير مناطق جديدة في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من أرتيوموفسك. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:23+0000
2023-04-27T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية: "قواتنا سيطرت على أربعة أحياء في أرتيوموفسك، وبلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في يوم واحد في اتجاه دونيتسك أكثر من 400 جندي ومرتزق".وأضافت وزارة الدفاع في البيان: "في اتجاه دونيتسك، استولت فرق الهجوم على أربعة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من مدينة أرتيوموفسك. وحدات من القوات الجوية تعييق القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة ودعمت تحركات فرق الهجوم".وفقا للوزارة: "في مناطق أرتيوموفسك وبوغدانوفكا وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية "الجنوبية" الهزيمة بوحدات المشاة الآلية 57 وألوية الهجوم الخامسة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال النهار، نفّذ الطيران الروسي 9 طلعات جوية في هذه المنطقة، ونفذت المدفعية 59 مهمة دعم ناري".وأضافت الدفاع الروسية: "تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني ومرتزق، وتدمير مركبتي قتال مشاة، وست مركبات قتال مدرعة، وأربع مركبات، ومدافع هاوتزر"دي-20" "دي-30"، في منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير محطة رادار الكشف عن البطاريات أمريكية الصنع من طراز"AN/TPQ-50"
https://sputnikarabic.ae/20230427/المقاتلات-الروسية-تسقط-سو-24-أوكرانية-1076366484.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تحرر مناطق جديدة على 4 محاور في أرتيوموفسك

11:23 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير مناطق جديدة في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من أرتيوموفسك.
وأفادت الدفاع الروسية: "قواتنا سيطرت على أربعة أحياء في أرتيوموفسك، وبلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في يوم واحد في اتجاه دونيتسك أكثر من 400 جندي ومرتزق".
وأضافت وزارة الدفاع في البيان: "في اتجاه دونيتسك، استولت فرق الهجوم على أربعة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من مدينة أرتيوموفسك. وحدات من القوات الجوية تعييق القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة ودعمت تحركات فرق الهجوم".
وفقا للوزارة: "في مناطق أرتيوموفسك وبوغدانوفكا وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية "الجنوبية" الهزيمة بوحدات المشاة الآلية 57 وألوية الهجوم الخامسة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال النهار، نفّذ الطيران الروسي 9 طلعات جوية في هذه المنطقة، ونفذت المدفعية 59 مهمة دعم ناري".
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
11:46 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني ومرتزق، وتدمير مركبتي قتال مشاة، وست مركبات قتال مدرعة، وأربع مركبات، ومدافع هاوتزر"دي-20" "دي-30"، في منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير محطة رادار الكشف عن البطاريات أمريكية الصنع من طراز"AN/TPQ-50"
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
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