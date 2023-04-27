https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جنود-أوكرانية-فيديو-1076349169.html
القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية... فيديو
نجح طاقم المدفع المضاد للدبابات إم تي-12عيار 100 ملم للجيش العشرين للمنطقة العسكرية الغربية في إصابة ناقلة الجنود المدرعة الأوكرانية M113. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T07:38+0000
2023-04-27T07:38+0000
2023-04-27T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم إصابة المدرعة من الطلقة الأولى واشتعلت فيها النيران وانفجرت، حسبما ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا".يشار إلى أن المعدات العسكرية من الستينيات من القرن الماضي اجتمعت في ساحة المعركة.بدأت حاملة الجنود المدرعة M113، التي حصلت على الاسم غير الرسمي "الحافلة المدرعة"، في خدمة الجيش الأمريكي في يناير/كانون الثاني 1960.يمكن استخدام مدفع إم تي-12 لتدمير الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ولإطلاق النار على القبعات المدرعة، وتطويق نقاط إطلاق النار، وكذلك لتدمير القوى العاملة للعدو. أقصى مدى لاطلاق النار - 8200 متر.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
نجح طاقم المدفع المضاد للدبابات إم تي-12عيار 100 ملم للجيش العشرين للمنطقة العسكرية الغربية في إصابة ناقلة الجنود المدرعة الأوكرانية M113.
تم إصابة المدرعة من الطلقة الأولى
واشتعلت فيها النيران وانفجرت، حسبما ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا".
يشار إلى أن المعدات العسكرية من الستينيات من القرن الماضي اجتمعت في ساحة المعركة.
بدأت حاملة الجنود المدرعة M113، التي حصلت على الاسم غير الرسمي "الحافلة المدرعة"، في خدمة الجيش الأمريكي في يناير/كانون الثاني 1960.
يمكن استخدام مدفع إم تي-12 لتدمير الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ولإطلاق النار على القبعات المدرعة، وتطويق نقاط إطلاق النار، وكذلك لتدمير القوى العاملة للعدو. أقصى مدى لاطلاق النار - 8200 متر.