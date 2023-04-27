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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جنود-أوكرانية-فيديو-1076349169.html
القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية... فيديو
نجح طاقم المدفع المضاد للدبابات إم تي-12عيار 100 ملم للجيش العشرين للمنطقة العسكرية الغربية في إصابة ناقلة الجنود المدرعة الأوكرانية M113. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T07:38+0000
2023-04-27T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم إصابة المدرعة من الطلقة الأولى واشتعلت فيها النيران وانفجرت، حسبما ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا".يشار إلى أن المعدات العسكرية من الستينيات من القرن الماضي اجتمعت في ساحة المعركة.بدأت حاملة الجنود المدرعة M113، التي حصلت على الاسم غير الرسمي "الحافلة المدرعة"، في خدمة الجيش الأمريكي في يناير/كانون الثاني 1960.يمكن استخدام مدفع إم تي-12 لتدمير الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ولإطلاق النار على القبعات المدرعة، وتطويق نقاط إطلاق النار، وكذلك لتدمير القوى العاملة للعدو. أقصى مدى لاطلاق النار - 8200 متر.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية... فيديو

07:38 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نجح طاقم المدفع المضاد للدبابات إم تي-12عيار 100 ملم للجيش العشرين للمنطقة العسكرية الغربية في إصابة ناقلة الجنود المدرعة الأوكرانية M113.
تم إصابة المدرعة من الطلقة الأولى واشتعلت فيها النيران وانفجرت، حسبما ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا".
يشار إلى أن المعدات العسكرية من الستينيات من القرن الماضي اجتمعت في ساحة المعركة.
بدأت حاملة الجنود المدرعة M113، التي حصلت على الاسم غير الرسمي "الحافلة المدرعة"، في خدمة الجيش الأمريكي في يناير/كانون الثاني 1960.
يمكن استخدام مدفع إم تي-12 لتدمير الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ولإطلاق النار على القبعات المدرعة، وتطويق نقاط إطلاق النار، وكذلك لتدمير القوى العاملة للعدو. أقصى مدى لاطلاق النار - 8200 متر.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMT
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