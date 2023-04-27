https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تلحق-إصابات-مباشرة-بـ-130-هدفا-أوكرانيا-1076345768.html
القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا
القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات تجمع "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن مدفعية قوات تجمع" المركز" حققت، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T02:51+0000
2023-04-27T02:51+0000
2023-04-27T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_30f4629f79d183d86b11ac18b926af84.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك: "خلال يوم، تم تحقيق إصابات نارية مباشرة بأكثر من 130 هدفا، منها نحو 100 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات، وأكثر من 20 بوحدات مدفعية العدو".وأضاف سافتشوك: "على محور كراسني-ليمان، كشفت قوات ووسائل استطلاع تجمع "المركز" مواقع لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين والمجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. وأسفرت ضربات طيران الجيش، عن تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات".بالإضافة إلى ذلك، أشار سافتشوك، إلى أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للمجموعة الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني من طراز "فورييا" و"ليليكا-100".هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230427/محلل-عسكري-يكشف-مصير-إف-16-الأمريكية-في-أوكرانيا-1076345589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5ad905a6e97994392da1728226d08e0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا
02:51 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات تجمع "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن مدفعية قوات تجمع" المركز" حققت، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة بـ 130 هدفا للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سافتشوك: "خلال يوم، تم تحقيق إصابات نارية مباشرة بأكثر من 130 هدفا، منها نحو 100 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات، وأكثر من 20 بوحدات مدفعية العدو".
وأضاف سافتشوك: "على محور كراسني-ليمان، كشفت قوات ووسائل استطلاع تجمع "المركز" مواقع لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين والمجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. وأسفرت ضربات طيران الجيش، عن تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات".
بالإضافة إلى ذلك، أشار سافتشوك، إلى أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للمجموعة الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني من طراز "فورييا" و"ليليكا-100".
هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.