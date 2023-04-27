عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تلحق-إصابات-مباشرة-بـ-130-هدفا-أوكرانيا-1076345768.html
القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا
القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات تجمع "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن مدفعية قوات تجمع" المركز" حققت، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T02:51+0000
2023-04-27T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_30f4629f79d183d86b11ac18b926af84.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك: "خلال يوم، تم تحقيق إصابات نارية مباشرة بأكثر من 130 هدفا، منها نحو 100 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات، وأكثر من 20 بوحدات مدفعية العدو".وأضاف سافتشوك: "على محور كراسني-ليمان، كشفت قوات ووسائل استطلاع تجمع "المركز" مواقع لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين والمجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. وأسفرت ضربات طيران الجيش، عن تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات".بالإضافة إلى ذلك، أشار سافتشوك، إلى أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للمجموعة الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني من طراز "فورييا" و"ليليكا-100".هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230427/محلل-عسكري-يكشف-مصير-إف-16-الأمريكية-في-أوكرانيا-1076345589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5ad905a6e97994392da1728226d08e0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا

02:51 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات تجمع "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن مدفعية قوات تجمع" المركز" حققت، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة بـ 130 هدفا للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك: "خلال يوم، تم تحقيق إصابات نارية مباشرة بأكثر من 130 هدفا، منها نحو 100 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات، وأكثر من 20 بوحدات مدفعية العدو".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل عسكري يكشف مصير "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا
02:26 GMT
وأضاف سافتشوك: "على محور كراسني-ليمان، كشفت قوات ووسائل استطلاع تجمع "المركز" مواقع لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين والمجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. وأسفرت ضربات طيران الجيش، عن تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات".
بالإضافة إلى ذلك، أشار سافتشوك، إلى أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للمجموعة الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني من طراز "فورييا" و"ليليكا-100".
هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو25 أبريل, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала