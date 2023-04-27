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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الكرملين-يعتبر-التواصل-بين-رئيسي-الصين-وأوكرانيا-شأنا-سياديا-لهاتين-الدولتين--1076363218.html
الكرملين يعتبر التواصل بين رئيسي الصين وأوكرانيا شأنا سياديا لهاتين الدولتين
الكرملين يعتبر التواصل بين رئيسي الصين وأوكرانيا شأنا سياديا لهاتين الدولتين
صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين يعتبر التواصل بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي، شأنا... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:33+0000
2023-04-27T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، رداً على سؤال للصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين للمحادثة الهاتفية بين الزعيم الصيني وزيلينسكي: "أما بالنسبة لواقع الاتصال، فهذه مسألة سيادية لكل من هذين البلدين وبالطبع مسألة حوار بينهما كدولتين".وأجرى شي جين بينغ، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع زيلينسكي، الذي وصفها بأنها كانت طويلة وغنية بالمعلومات، كما أعلن عن تعيين سفير أوكراني لدى الصين.وخلال المحادثة، قال رئيس جمهورية الصين الشعبية، إن الصين سترسل ممثلًا حكوميًا خاصًا لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر بشكل مفصل حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وبدوره، وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الخميس، أن المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ، وفلاديمير زيلينسكي، هي خطوة مهمة بالنسبة للصين لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا.وقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين غانغ، قوله خلال اجتماع لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى والصين في شيان: "أجرى الرئيس شي جين بينغ، محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي، وهذه خطوة مهمة اتخذتها الصين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، وهو ما يظهر مرة أخرى الموقف التفاوضي للصين".وشدد وزير الخارجية الصيني على أنه بغض النظر عن مدى تعقيد الأزمة، يجب في النهاية حلها من خلال المفاوضات، ومهما كان الصراع معقدًا، يجب حله فقط من خلال الوسائل السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الخارجية-الصينية-المحادثة-بين-شي-جين-بينغ-وزيلينسكي-خطوة-مهمة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1076356406.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يعتبر التواصل بين رئيسي الصين وأوكرانيا شأنا سياديا لهاتين الدولتين

10:33 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين يعتبر التواصل بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي، شأنا سيادياً لهاتين الدولتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، رداً على سؤال للصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين للمحادثة الهاتفية بين الزعيم الصيني وزيلينسكي: "أما بالنسبة لواقع الاتصال، فهذه مسألة سيادية لكل من هذين البلدين وبالطبع مسألة حوار بينهما كدولتين".

وأجرى شي جين بينغ، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع زيلينسكي، الذي وصفها بأنها كانت طويلة وغنية بالمعلومات، كما أعلن عن تعيين سفير أوكراني لدى الصين.
وخلال المحادثة، قال رئيس جمهورية الصين الشعبية، إن الصين سترسل ممثلًا حكوميًا خاصًا لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر بشكل مفصل حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
بكين: المحادثة بين شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية
09:00 GMT
وبدوره، وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الخميس، أن المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ، وفلاديمير زيلينسكي، هي خطوة مهمة بالنسبة للصين لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا.
وقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين غانغ، قوله خلال اجتماع لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى والصين في شيان: "أجرى الرئيس شي جين بينغ، محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي، وهذه خطوة مهمة اتخذتها الصين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، وهو ما يظهر مرة أخرى الموقف التفاوضي للصين".
وشدد وزير الخارجية الصيني على أنه بغض النظر عن مدى تعقيد الأزمة، يجب في النهاية حلها من خلال المفاوضات، ومهما كان الصراع معقدًا، يجب حله فقط من خلال الوسائل السياسية.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
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