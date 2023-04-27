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https://sputnikarabic.ae/20230427/الكرملين-يعلق-على-أنباء-محاولة-اغتيال-بوتين-بطائرة-مسيرة-1076363670.html
الكرملين يعلق على أنباء "محاولة اغتيال بوتين بطائرة مسيرة"
الكرملين يعلق على أنباء "محاولة اغتيال بوتين بطائرة مسيرة"
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين ليس لديه معلومات عن محاولة الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتنفيذ "محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:39+0000
2023-04-27T10:39+0000
روسيا
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ووفقًا له، في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه "التلفيقات الصفراء" في العالم، لكن وجودها ليس سببًا لقراءتها.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الإرهابيين الأوكرانيين كانوا يستعدون لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي. يشير المنشور إلى أنه بعد ظهر يوم 23 أبريل/نيسان، تم إطلاق طائرة من طراز UJ-22 (طائرة مسيرة أوكرانية حديثة بمدى بعيد يصل إلى 800 كيلومتر)، لكنها سقطت في مقاطعة موسكو.
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روسيا

الكرملين يعلق على أنباء "محاولة اغتيال بوتين بطائرة مسيرة"

10:39 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين ليس لديه معلومات عن محاولة الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتنفيذ "محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرة مسيرة".
ووفقًا له، في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه "التلفيقات الصفراء" في العالم، لكن وجودها ليس سببًا لقراءتها.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الإرهابيين الأوكرانيين كانوا يستعدون لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي. يشير المنشور إلى أنه بعد ظهر يوم 23 أبريل/نيسان، تم إطلاق طائرة من طراز UJ-22 (طائرة مسيرة أوكرانية حديثة بمدى بعيد يصل إلى 800 كيلومتر)، لكنها سقطت في مقاطعة موسكو.
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