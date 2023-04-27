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https://sputnikarabic.ae/20230427/الكويت-تجدد-مطالبها-أمام-مجلس-الأمن-بمحاسبة-إسرائيل-1076369302.html
الكويت تجدد مطالبها أمام مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل
الكويت تجدد مطالبها أمام مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل
جددت دولة الكويت، اليوم الخميس، "مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة جميع أعمال العنف الممارسة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الاستيطانية... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T12:51+0000
2023-04-27T12:51+0000
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وأكدت الكويت، في بيان ألقاه مندوبها، عبد العزيز عماش، في جلسة مجلس الأمن، أن "السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وشدد على "ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات المسؤولية، تطبيقاً لقواعد المساءلة والشفافية"، مؤكداً "أهمية توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني".واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح الاثنين الماضي، بعد توقف استمر منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان بموجب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبث فلسطينيون على مواقع التواصل فيديوهات توثق اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما يقوم بعضهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية.وكان نتنياهو قد وجّه بمنع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان، تجنبا لتصعيد الأوضاع في وقت تواجه فيه حكومته المشكّلة من أحزاب يمينية متطرفة ضغوطا داخلية كبيرة على خلفية خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئاسة-الفلسطينية-الإجراءات-الإسرائيلية-في-الأقصى-وحصار-المدن-ستقود-إلى-تفجر-الأوضاع-1076305896.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي

الكويت تجدد مطالبها أمام مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل

12:51 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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جددت دولة الكويت، اليوم الخميس، "مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة جميع أعمال العنف الممارسة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الاستيطانية المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأكدت الكويت، في بيان ألقاه مندوبها، عبد العزيز عماش، في جلسة مجلس الأمن، أن "السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وشدد على "ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات المسؤولية، تطبيقاً لقواعد المساءلة والشفافية"، مؤكداً "أهمية توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني".
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
الرئاسة الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى وحصار المدن ستقود إلى تفجر الأوضاع
أمس, 10:52 GMT
واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح الاثنين الماضي، بعد توقف استمر منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان بموجب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبث فلسطينيون على مواقع التواصل فيديوهات توثق اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما يقوم بعضهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية.
وكان نتنياهو قد وجّه بمنع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان، تجنبا لتصعيد الأوضاع في وقت تواجه فيه حكومته المشكّلة من أحزاب يمينية متطرفة ضغوطا داخلية كبيرة على خلفية خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
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