https://sputnikarabic.ae/20230427/المدفعية-الروسية-تقضي-على-المسلحين-الأوكرانيين-بالقرب-من-أرتيوموفسك-فيديو-1076347503.html
المدفعية الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
المدفعية الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا على محور أرتيوموفسك. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T06:20+0000
2023-04-27T06:20+0000
2023-04-27T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عثرت أطقم طائرات مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا على معقل فصيلة من االمسلحين الأوكرانيين في الغابة. تم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى مركز قيادة مدفعية القوات المحمولة جواً لتدميرها.ضربت أطقم المدفعية من طراز دي-30 من عيار 122 ملم مشاة العدو في مواقعهم بنيران دقيقة.احتاج المظليون ما لا يزيد عن دقيقتين من تلقي الهدف إلى إطلاق النار، وبعد ذلك قاموا بتعديل النار لإلحاق أقصى ضرر بالعدو.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا على محور أرتيوموفسك.
عثرت أطقم طائرات مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا على معقل فصيلة من االمسلحين الأوكرانيين في الغابة. تم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى مركز قيادة مدفعية القوات المحمولة جواً لتدميرها.
ضربت أطقم المدفعية من طراز دي-30 من عيار 122 ملم مشاة العدو في مواقعهم بنيران دقيقة.
احتاج المظليون ما لا يزيد عن دقيقتين من تلقي الهدف إلى إطلاق النار، وبعد ذلك قاموا بتعديل النار لإلحاق أقصى ضرر بالعدو.