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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/المدفعية-الروسية-تقضي-على-المسلحين-الأوكرانيين-بالقرب-من-أرتيوموفسك-فيديو-1076347503.html
المدفعية الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
المدفعية الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا على محور أرتيوموفسك. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T06:20+0000
2023-04-27T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عثرت أطقم طائرات مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا على معقل فصيلة من االمسلحين الأوكرانيين في الغابة. تم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى مركز قيادة مدفعية القوات المحمولة جواً لتدميرها.ضربت أطقم المدفعية من طراز دي-30 من عيار 122 ملم مشاة العدو في مواقعهم بنيران دقيقة.احتاج المظليون ما لا يزيد عن دقيقتين من تلقي الهدف إلى إطلاق النار، وبعد ذلك قاموا بتعديل النار لإلحاق أقصى ضرر بالعدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو

06:20 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا على محور أرتيوموفسك.
عثرت أطقم طائرات مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا على معقل فصيلة من االمسلحين الأوكرانيين في الغابة. تم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى مركز قيادة مدفعية القوات المحمولة جواً لتدميرها.
ضربت أطقم المدفعية من طراز دي-30 من عيار 122 ملم مشاة العدو في مواقعهم بنيران دقيقة.
احتاج المظليون ما لا يزيد عن دقيقتين من تلقي الهدف إلى إطلاق النار، وبعد ذلك قاموا بتعديل النار لإلحاق أقصى ضرر بالعدو.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMT
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