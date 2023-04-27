https://sputnikarabic.ae/20230427/المقاتلات-الروسية-تسقط-سو-24-أوكرانية-1076366484.html
المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مقاتلات روسية أسقطت قاذفة أوكرانية من طراز سو-24 خلال اليوم الماضي. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:46+0000
2023-04-27T11:46+0000
2023-04-27T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير أن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية ليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الدفاع الجوي الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية، وأربع قذائف من راجمات هيمارس.في المجموع، تم تدمير منذ بداية العملية الخاصة، 413 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3882 طائرة مسيرة، و421 صاروخًا مضادًا للطائرات و878 8 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و095 1 مركبة قتالية لقاذفات اللهب، و671 4 مدفعية ومدافع هاون و9805 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076314016.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
تابعنا عبر
قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مقاتلات روسية أسقطت قاذفة أوكرانية من طراز سو-24 خلال اليوم الماضي.
وجاء في التقرير أن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية ليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الدفاع الجوي الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية، وأربع قذائف من راجمات هيمارس.
في المجموع، تم تدمير منذ بداية العملية الخاصة، 413 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3882 طائرة مسيرة، و421 صاروخًا مضادًا للطائرات و878 8 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و095 1 مركبة قتالية لقاذفات اللهب، و671 4 مدفعية ومدافع هاون و9805 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.