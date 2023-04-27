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المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/المقاتلات-الروسية-تسقط-سو-24-أوكرانية-1076366484.html
المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مقاتلات روسية أسقطت قاذفة أوكرانية من طراز سو-24 خلال اليوم الماضي. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:46+0000
2023-04-27T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير أن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية ليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الدفاع الجوي الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية، وأربع قذائف من راجمات هيمارس.في المجموع، تم تدمير منذ بداية العملية الخاصة، 413 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3882 طائرة مسيرة، و421 صاروخًا مضادًا للطائرات و878 8 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و095 1 مركبة قتالية لقاذفات اللهب، و671 4 مدفعية ومدافع هاون و9805 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076314016.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية

11:46 GMT 27.04.2023
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO /  / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO /
/
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قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مقاتلات روسية أسقطت قاذفة أوكرانية من طراز سو-24 خلال اليوم الماضي.
وجاء في التقرير أن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية ليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و12 طائرة مسيرة أوكرانية
أمس, 12:11 GMT
بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الدفاع الجوي الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية، وأربع قذائف من راجمات هيمارس.
في المجموع، تم تدمير منذ بداية العملية الخاصة، 413 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3882 طائرة مسيرة، و421 صاروخًا مضادًا للطائرات و878 8 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و095 1 مركبة قتالية لقاذفات اللهب، و671 4 مدفعية ومدافع هاون و9805 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
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