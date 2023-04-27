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انطلاق الانتخابات التركية في الخارج
انطلاق الانتخابات التركية في الخارج
انطلقت، اليوم الخميس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في الخارج، حيث تستقبل اللجان الخاصة بها الناخبين المسجلين خارج حدود تركيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:09+0000
2023-04-27T08:09+0000
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وبدأت عملية التصويت على المعابر الحدودية المفتوحة وخاصة في بلغاريا واليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على مدار الساعة من اليوم وحتى الـ 14 من مايو/ أيار المقبل.ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت في الانتخابات التركية في الداخل في الـ 14 من مايو المقبل.ويخوض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان الانتخابات للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة وينافسه عدة مرشحين بينهم كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تحالف الأمة.كما ينافسه أيضا مرشحان عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، إضافة إلى محرم إينجه، رئيس حزب البلد، وسنان أوغان، مرشحان عن تحالف "الأجداد".ويصل عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية إلى نحو 64 مليونا، وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, بلغاريا, اليونان, الأخبار, الأخبار

انطلاق الانتخابات التركية في الخارج

08:09 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANلافتة خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
لافتة خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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انطلقت، اليوم الخميس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في الخارج، حيث تستقبل اللجان الخاصة بها الناخبين المسجلين خارج حدود تركيا.
وبدأت عملية التصويت على المعابر الحدودية المفتوحة وخاصة في بلغاريا واليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على مدار الساعة من اليوم وحتى الـ 14 من مايو/ أيار المقبل.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت في الانتخابات التركية في الداخل في الـ 14 من مايو المقبل.
ويخوض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان الانتخابات للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة وينافسه عدة مرشحين بينهم كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تحالف الأمة.
© AFP 2023 / ADEM ALTANلافتة خاصة بالمرشح الرئاسي التركي كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري
لافتة خاصة بالمرشح الرئاسي التركي كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
لافتة خاصة بالمرشح الرئاسي التركي كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
كما ينافسه أيضا مرشحان عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، إضافة إلى محرم إينجه، رئيس حزب البلد، وسنان أوغان، مرشحان عن تحالف "الأجداد".
ويصل عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية إلى نحو 64 مليونا، وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات.
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