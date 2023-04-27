https://sputnikarabic.ae/20230427/انطلاق-الانتخابات-التركية-في-الخارج-1076350529.html
انطلاق الانتخابات التركية في الخارج
انطلاق الانتخابات التركية في الخارج
انطلقت، اليوم الخميس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في الخارج، حيث تستقبل اللجان الخاصة بها الناخبين المسجلين خارج حدود تركيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:09+0000
2023-04-27T08:09+0000
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وبدأت عملية التصويت على المعابر الحدودية المفتوحة وخاصة في بلغاريا واليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على مدار الساعة من اليوم وحتى الـ 14 من مايو/ أيار المقبل.ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت في الانتخابات التركية في الداخل في الـ 14 من مايو المقبل.ويخوض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان الانتخابات للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة وينافسه عدة مرشحين بينهم كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تحالف الأمة.كما ينافسه أيضا مرشحان عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، إضافة إلى محرم إينجه، رئيس حزب البلد، وسنان أوغان، مرشحان عن تحالف "الأجداد".ويصل عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية إلى نحو 64 مليونا، وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, بلغاريا, اليونان, الأخبار, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, بلغاريا, اليونان, الأخبار, الأخبار
انطلاق الانتخابات التركية في الخارج
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انطلقت، اليوم الخميس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في الخارج، حيث تستقبل اللجان الخاصة بها الناخبين المسجلين خارج حدود تركيا.
وبدأت عملية التصويت على المعابر الحدودية المفتوحة وخاصة في بلغاريا واليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية
والتشريعية على مدار الساعة من اليوم وحتى الـ 14 من مايو/ أيار المقبل.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت في الانتخابات التركية في الداخل في الـ 14 من مايو المقبل.
ويخوض الرئيس التركي
الحالي رجب طيب أردوغان الانتخابات للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة وينافسه عدة مرشحين بينهم كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تحالف الأمة.
كما ينافسه أيضا مرشحان عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، إضافة إلى محرم إينجه، رئيس حزب البلد، وسنان أوغان، مرشحان عن تحالف "الأجداد".
ويصل عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية إلى نحو 64 مليونا، وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات
.