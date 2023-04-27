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انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/انفجار-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-ويجري-التحقيق-أسبابه-1076346055.html
انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
قالت إدارة مدينة ميليتوبول إن انفجارا وقع صباح اليوم الخميس في المدينة بمقاطعة زابوروجيه ويجري التحقيق في أسبابه. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T03:56+0000
2023-04-27T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الإدارة في قناة التلغرام الخاصة بها "قبل ساعة تقريبًا، تم سماع صوت انفجار في المدينة. التفاصيل قيد البحث".وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فدراليًا روسيا، الذي لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف.وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستمر بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230323/سلطات-زابوروجيه-انفجار-عبوة-ناسفة-في-ميليتوبول-يسفر-عن-إصابة-ضابط-شرطة-1075056469.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

03:56 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 04:30 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Сергей Крылов / الانتقال إلى بنك الصورانفجار في زابوروجيه
انفجار في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Сергей Крылов
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قالت إدارة مدينة ميليتوبول إن انفجارا وقع صباح اليوم الخميس في المدينة بمقاطعة زابوروجيه ويجري التحقيق في أسبابه.
وذكرت الإدارة في قناة التلغرام الخاصة بها "قبل ساعة تقريبًا، تم سماع صوت انفجار في المدينة. التفاصيل قيد البحث".
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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وفي أعقاب الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه مكوّنًا فدراليًا روسيا، الذي لم تعترف كييف بنتائجه، ولا تزال الأراضي تتعرض للقصف.
وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للمقاطعة.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستمر بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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