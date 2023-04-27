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https://sputnikarabic.ae/20230427/بايدن-غاضب-من-المنشورات-في-الصحافة-ووسائل-الإعلام-1076373307.html
بايدن غاضب من المنشورات في الصحافة ووسائل الإعلام
بايدن غاضب من المنشورات في الصحافة ووسائل الإعلام
الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير راضٍ عن الدعم الضعيف الذي تبثه قنوات التليفزيون الأمريكية، ويشكو منه، كما أنه غاضب من بعض المنشورات في الصحافة المطبوعة، حسبما... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:55+0000
2023-04-27T13:55+0000
العالم
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يقول المنشور: "إنه يشكو أيضًا للموظفين، خاصة أولئك الذين يراقبون الاتصالات، من عدم وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين يحمونه على التلفاز".وأشار المنشور إلى أن المسؤولين عن التحضير لحملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية يأملون في تصحيح ذلك.وكتب في إحدى المنشورات أنه خلال فترة رئاسته، لم يجرِ بايدن الكثير من التعارف مع الصحفيين، من خلال الاجتماعات والمناقشات غير الرسمية، وزار صالة الصحافة مرة واحدة فقط أثناء الرحلات الجوية على متن الطائرة رقم واحد، على الرغم من أن سلفه، دونالد ترامب، كان يفعل ذلك بانتظام.
https://sputnikarabic.ae/20230426/بايدن-يستخدم-ورقة-غش-تحتوي-أسئلة-الصحفيين-خلال-مؤتمر-صحفي-1076344285.html
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العالم
العالم

بايدن غاضب من المنشورات في الصحافة ووسائل الإعلام

13:55 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / Jim Watsonرد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ،
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ، - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / Jim Watson
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الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير راضٍ عن الدعم الضعيف الذي تبثه قنوات التليفزيون الأمريكية، ويشكو منه، كما أنه غاضب من بعض المنشورات في الصحافة المطبوعة، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو"، نقلًا عن حاشية رئيس الدولة.
يقول المنشور: "إنه يشكو أيضًا للموظفين، خاصة أولئك الذين يراقبون الاتصالات، من عدم وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين يحمونه على التلفاز".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
بايدن يستخدم ورقة "غش" تحتوي الأسئلة خلال مؤتمر صحفي
أمس, 23:30 GMT
وأشار المنشور إلى أن المسؤولين عن التحضير لحملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية يأملون في تصحيح ذلك.
وكتب في إحدى المنشورات أنه خلال فترة رئاسته، لم يجرِ بايدن الكثير من التعارف مع الصحفيين، من خلال الاجتماعات والمناقشات غير الرسمية، وزار صالة الصحافة مرة واحدة فقط أثناء الرحلات الجوية على متن الطائرة رقم واحد، على الرغم من أن سلفه، دونالد ترامب، كان يفعل ذلك بانتظام.
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