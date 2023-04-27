https://sputnikarabic.ae/20230427/برلماني-أوروبي-رفض-التقارب-مع-روسيا-يسبب-أضرارا-كبيرة-لأوروبا-1076363767.html
برلماني أوروبي: رفض التقارب مع روسيا يسبب أضرارا كبيرة لأوروبا
برلماني أوروبي: رفض التقارب مع روسيا يسبب أضرارا كبيرة لأوروبا
صرّح عضو البرلمان الأوروبي، ميك والاس، أن في أوروبا يندمون على رفض بناء علاقات وثيقة مع روسيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:40+0000
2023-04-27T10:40+0000
2023-04-27T10:40+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال والاس في مقابلة مع صحيفة "الصين اليوم": "أوروبا تواجه تحديا كبيرا. لقد تسببنا في ضرر كبير لأنفسنا بعدم التقارب مع روسيا".وأضاف والاس: "أدى توسع الناتو باتجاه الشرق إلى زعزعة استقرار المنطقة، وكان على الاتحاد الأوروبي منع هذه العملية. لكن بدلاً من ذلك، أصبحت أوروبا تنجذب بشكل متزايد للصراع".ووصف والاس هذا الاتجاه بأنه "جنون"، وحلف الناتو يعتبر آلة عسكرية لا علاقة لها بقضية السلام والأمن.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزارة-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطط-نيابة-عن-الأوكرانيين--1076357985.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
برلماني أوروبي: رفض التقارب مع روسيا يسبب أضرارا كبيرة لأوروبا
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صرّح عضو البرلمان الأوروبي، ميك والاس، أن في أوروبا يندمون على رفض بناء علاقات وثيقة مع روسيا.
وقال والاس في مقابلة مع صحيفة "الصين اليوم": "أوروبا تواجه تحديا كبيرا. لقد تسببنا في ضرر كبير لأنفسنا بعدم التقارب مع روسيا".
وأضاف والاس: "أدى توسع الناتو باتجاه الشرق إلى زعزعة استقرار المنطقة، وكان على الاتحاد الأوروبي منع هذه العملية. لكن بدلاً من ذلك، أصبحت أوروبا تنجذب بشكل متزايد للصراع".
ووصف والاس هذا الاتجاه بأنه "جنون"، وحلف الناتو يعتبر آلة عسكرية لا علاقة لها بقضية السلام والأمن.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.