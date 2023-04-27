https://sputnikarabic.ae/20230427/بوتين-يشارك-في-مراسم-تسليم-الوقود-النووي-إلى-محطة-أكويو-التركية-فيديو-1076378025.html

بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو

بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T13:38+0000

2023-04-27T13:38+0000

2023-04-27T15:10+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وأكد بوتين أن محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجاور بين البلدين.وثمن بوتين دور الرئيس التركي في هذا المجال، مشيرا إلى أن أردوغان يمكنه تحديد الأهداف والتحرك نحوها بشكل حاسم، وأن روسيا تدعمه.وأضاف بوتين أن الشراكة بين روسيا وتركيا تعود بالنفع على الطرفين وتلبي مصالح مواطني البلدين.وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" النووية التركية.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.

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