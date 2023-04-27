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بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:38+0000
2023-04-27T13:38+0000
2023-04-27T15:10+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وأكد بوتين أن محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجاور بين البلدين.وثمن بوتين دور الرئيس التركي في هذا المجال، مشيرا إلى أن أردوغان يمكنه تحديد الأهداف والتحرك نحوها بشكل حاسم، وأن روسيا تدعمه.وأضاف بوتين أن الشراكة بين روسيا وتركيا تعود بالنفع على الطرفين وتلبي مصالح مواطني البلدين.وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" النووية التركية.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
13:38 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو.
وأكد بوتين أن محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجاور بين البلدين.
"أؤكد أن هذا مشروع رائد، فهو يحقق منافع اقتصادية متبادلة ويساعد بالطبع على تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين دولتينا، الذي يستند على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر ومراعاة مصالح الطرف الآخر".
"بالطبع، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، ناقشنا للتو (مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) قضايا الساعة الأخرى المرتبطة بتطوير النطاق الكامل للعلاقات الروسية التركية. وفي هذا الصدد، تم التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المشتركة الهامة بشكل أساسي. والأهم من ذلك، لقد اتفقنا على زيادة تعميق التعاون في الاقتصاد والتجارة، لتحفيز النمو التدريجي للتجارة الثنائية".
وثمن بوتين دور الرئيس التركي في هذا المجال، مشيرا إلى أن أردوغان يمكنه تحديد الأهداف والتحرك نحوها بشكل حاسم، وأن روسيا تدعمه.
"هذا مثال مقنع آخر على مقدار ما تفعله، السيد الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان)، من أجل بلدكم، من أجل نمو اقتصاده، ولجميع المواطنين الأتراك. أريد أن أقول ذلك بصراحة: أنت تعرف كيف تضع أهدافًا طموحة وتتحرك بثقة نحو تنفيذها... ونحن من جانبنا، بالطبع، نحن ندعم مثل هذا الموقف".
وأضاف بوتين أن الشراكة بين روسيا وتركيا تعود بالنفع على الطرفين وتلبي مصالح مواطني البلدين.
وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" النووية التركية.
وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل 2018، بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا
، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.