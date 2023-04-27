عربي
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230427/بوتين-يشارك-في-مراسم-تسليم-الوقود-النووي-إلى-محطة-أكويو-التركية-1076374680.html
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو التركية" للطاقة النووية عبر تقنية الفيديو 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:38+0000
2023-04-27T13:40+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104032/80/1040328050_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_73582b9635b628e5642dfb7af9180d54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104032/80/1040328050_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_526e138e3739ece22de238e9c8451aa2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو

13:38 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Алексей Никольский /  / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وأردوغان
لقاء بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Алексей Никольский /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو التركية" للطاقة النووية عبر تقنية الفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала