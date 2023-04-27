https://sputnikarabic.ae/20230427/بوتين-يشارك-في-مراسم-تسليم-الوقود-النووي-إلى-محطة-أكويو-التركية-1076374680.html
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو التركية" للطاقة النووية عبر تقنية الفيديو 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:38+0000
2023-04-27T13:38+0000
2023-04-27T13:40+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار تركيا اليوم
بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" التركية... فيديو
13:38 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو التركية" للطاقة النووية عبر تقنية الفيديو