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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/بوشيلين-يشكك-في-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1076349601.html
بوشيلين يشكك في الهجوم المضاد الأوكراني
بوشيلين يشكك في الهجوم المضاد الأوكراني
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأنه يشك في أن هجوم كييف المضاد سيكون في أوائل مايو/أيار. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T07:51+0000
2023-04-27T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد بوشلين: "بالنسبة لبداية مايو، لدي بعض الشكوك في أنه سيكون هناك هجوم مضاد أم لا، فأنا أرى هنا أنه حتى لو كان النظام الأوكراني لا يريد ذلك، سيتم إجباره على القيام بذلك".وأشار بوشلين: " كتوجيهات لهجوم مضاد محتمل من كييف، من الممكن تسليط الضوء على زابوروجيه وباتجاه كريمينايا، ومن الصعب تحديد تواريخ دقيقة، قد تكون هناك مناورات مشتتة للانتباه.ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
https://sputnikarabic.ae/20230426/أنطونوف-الغرب-يبذل-قصارى-جهده-لشن-حرب-مع-روسيا-في-أوروبا-1076344126.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

بوشيلين يشكك في الهجوم المضاد الأوكراني

07:51 GMT 27.04.2023
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأنه يشك في أن هجوم كييف المضاد سيكون في أوائل مايو/أيار.
وأفاد بوشلين: "بالنسبة لبداية مايو، لدي بعض الشكوك في أنه سيكون هناك هجوم مضاد أم لا، فأنا أرى هنا أنه حتى لو كان النظام الأوكراني لا يريد ذلك، سيتم إجباره على القيام بذلك".

وأضاف بوشلين في تصريحات لقناة "روسيا24": "سوف يفرضون ذلك بسبب، حقيقة أن النظام الأوكراني حصل على تمويل جاد للغاية من الخارج، وليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من عدد من الدول الأوروبية، لذلك يجب أن يتم العمل بها".

السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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أمس, 22:57 GMT
وأشار بوشلين: " كتوجيهات لهجوم مضاد محتمل من كييف، من الممكن تسليط الضوء على زابوروجيه وباتجاه كريمينايا، ومن الصعب تحديد تواريخ دقيقة، قد تكون هناك مناورات مشتتة للانتباه.

وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.

ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:59 GMT
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