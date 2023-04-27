https://sputnikarabic.ae/20230427/بوشيلين-يشكك-في-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1076349601.html
بوشيلين يشكك في الهجوم المضاد الأوكراني
بوشيلين يشكك في الهجوم المضاد الأوكراني
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأنه يشك في أن هجوم كييف المضاد سيكون في أوائل مايو/أيار. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T07:51+0000
2023-04-27T07:51+0000
2023-04-27T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد بوشلين: "بالنسبة لبداية مايو، لدي بعض الشكوك في أنه سيكون هناك هجوم مضاد أم لا، فأنا أرى هنا أنه حتى لو كان النظام الأوكراني لا يريد ذلك، سيتم إجباره على القيام بذلك".وأشار بوشلين: " كتوجيهات لهجوم مضاد محتمل من كييف، من الممكن تسليط الضوء على زابوروجيه وباتجاه كريمينايا، ومن الصعب تحديد تواريخ دقيقة، قد تكون هناك مناورات مشتتة للانتباه.ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
بوشيلين يشكك في الهجوم المضاد الأوكراني
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأنه يشك في أن هجوم كييف المضاد سيكون في أوائل مايو/أيار.
وأفاد بوشلين: "بالنسبة لبداية مايو، لدي بعض الشكوك في أنه سيكون هناك هجوم مضاد أم لا، فأنا أرى هنا أنه حتى لو كان النظام الأوكراني لا يريد ذلك، سيتم إجباره على القيام بذلك".
وأضاف بوشلين في تصريحات لقناة "روسيا24": "سوف يفرضون ذلك بسبب، حقيقة أن النظام الأوكراني حصل على تمويل جاد للغاية من الخارج، وليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من عدد من الدول الأوروبية، لذلك يجب أن يتم العمل بها".
وأشار بوشلين: " كتوجيهات لهجوم مضاد محتمل من كييف، من الممكن تسليط الضوء على زابوروجيه وباتجاه كريمينايا، ومن الصعب تحديد تواريخ دقيقة، قد تكون هناك مناورات مشتتة للانتباه.
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.
ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا
الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.