https://sputnikarabic.ae/20230427/بيروت-تعلن-وصول-الدفعة-الثانية-والأخيرة-من-اللبنانيين-في-السودان-إلى-السعودية-1076383845.html

بيروت تعلن وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان إلى السعودية

بيروت تعلن وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان إلى السعودية

أعلنت السلطات اللبنانية وصول الدفعة الثانية والأخيرة من المواطنين اللبنانيين، الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مدينة جدة، تمهيدا لإعادتهم إلى لبنان. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T15:59+0000

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جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.وقالت الوزارة إنها تبلغت بوصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين إلى مدينة جدة، الذين تم إجلاؤهم من السودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، تمهيدًا لعودتهم السريعة إلى لبنان.وبذلك تعلن الوزارة عن قرب انتهاء عملية الإجلاء، علمًا "أنه يمكن عند الضرورة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان، ديمة حداد".وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء 52 مواطنًا بنجاح، ضمن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا إلى نقطة التجمع أمام فندق روتانا في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد 23 أبريل/ نيسان الجاري، وتم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية، ثم وصلوا إلى لبنان، عبر مرحلتين.وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع في إطار القوات المسلحة.

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