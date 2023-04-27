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بيروت تعلن وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان إلى السعودية
بيروت تعلن وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان إلى السعودية
أعلنت السلطات اللبنانية وصول الدفعة الثانية والأخيرة من المواطنين اللبنانيين، الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مدينة جدة، تمهيدا لإعادتهم إلى لبنان. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T15:59+0000
2023-04-27T15:59+0000
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جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.وقالت الوزارة إنها تبلغت بوصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين إلى مدينة جدة، الذين تم إجلاؤهم من السودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، تمهيدًا لعودتهم السريعة إلى لبنان.وبذلك تعلن الوزارة عن قرب انتهاء عملية الإجلاء، علمًا "أنه يمكن عند الضرورة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان، ديمة حداد".وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء 52 مواطنًا بنجاح، ضمن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا إلى نقطة التجمع أمام فندق روتانا في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد 23 أبريل/ نيسان الجاري، وتم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية، ثم وصلوا إلى لبنان، عبر مرحلتين.وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع في إطار القوات المسلحة.
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أخبار السودان اليوم, أخبار لبنان, لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار لبنان, لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

بيروت تعلن وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان إلى السعودية

15:59 GMT 27.04.2023
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabiaجانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
جانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia
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أعلنت السلطات اللبنانية وصول الدفعة الثانية والأخيرة من المواطنين اللبنانيين، الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مدينة جدة، تمهيدا لإعادتهم إلى لبنان.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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وقالت الوزارة إنها تبلغت بوصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين إلى مدينة جدة، الذين تم إجلاؤهم من السودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، تمهيدًا لعودتهم السريعة إلى لبنان.
وبذلك تعلن الوزارة عن قرب انتهاء عملية الإجلاء، علمًا "أنه يمكن عند الضرورة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان، ديمة حداد".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء 52 مواطنًا بنجاح، ضمن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا إلى نقطة التجمع أمام فندق روتانا في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد 23 أبريل/ نيسان الجاري، وتم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية، ثم وصلوا إلى لبنان، عبر مرحلتين.
وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.
وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع في إطار القوات المسلحة.
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