https://sputnikarabic.ae/20230427/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-يشاركان-في-مراسم-تسليم-الوقود-لمحطة-أكويو-للطاقة-النووية-1076360306.html
بيسكوف: بوتين وأردوغان يشاركان في مراسم تسليم الوقود النووي لمحطة "أكويو" التركية
بيسكوف: بوتين وأردوغان يشاركان في مراسم تسليم الوقود النووي لمحطة "أكويو" التركية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجريان محادثة هاتفية قبل الاحتفال... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:40+0000
2023-04-27T09:40+0000
2023-04-27T10:01+0000
روسيا
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وأضاف: "نتوقع اتصالا هاتفيا بين بوتين وأردوغان في حوالي الساعة الثالثة ظهرا وبعدها ستكون هناك مشاركة مشتركة مع الرئيس التركي أردوغان في مراسم تسليم وقود نووي روسي المصدر إلى وحدة الكهرباء رقم 1 في محطة "أكويو". سيعقد هذا الحدث عبر الفيديو".كما أشار بيسكوف إلى أن يوم عمل الرئيس يبدأ في الكرملين، حيث "يعقد اجتماعات" ذات طبيعة غير عامة. يخصص مساء بوتين، لمتابعة موضوع تطوير وإنتاج أنظمة جوية مسيّرة". وهكذا، سيذهب رئيس الدولة إلى مجمع "رودنوفا" الصناعي، حيث سيقوم، جنبًا إلى جنب مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وممثلي وكالة المبادرات الاستراتيجية ورجال الأعمال الروس، بفحص أراضي المجمّع، وورشة إنتاج الطائرات وعقد اجتماع حول تطوير الطائرات المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، في جدول بوتين، يتم التخطيط لـ "لاجتماع طويل إلى حد ما" مع سوبيانين.اقرأ أيضا: الحلم التركي يصبح حقيقة بدعم روسي... "أكويو" تنتظر وقودها النووي
https://sputnikarabic.ae/20230427/-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-بعدسة-سبوتنيك-1076351436.html
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روسيا
بيسكوف: بوتين وأردوغان يشاركان في مراسم تسليم الوقود النووي لمحطة "أكويو" التركية
09:40 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجريان محادثة هاتفية قبل الاحتفال الرسمي بمناسبة تسليم الوقود النووي الروسي إلى وحدة الطاقة النووية رقم 1 في محطة الطاقة "أكويو".
وأضاف: "نتوقع اتصالا هاتفيا بين بوتين وأردوغان في حوالي الساعة الثالثة ظهرا وبعدها ستكون هناك مشاركة مشتركة مع الرئيس التركي أردوغان في مراسم تسليم وقود نووي روسي المصدر إلى وحدة الكهرباء رقم 1 في محطة "أكويو". سيعقد هذا الحدث عبر الفيديو".
كما أشار بيسكوف إلى أن يوم عمل الرئيس يبدأ في الكرملين، حيث "يعقد اجتماعات" ذات طبيعة غير عامة. يخصص مساء بوتين، لمتابعة موضوع تطوير وإنتاج أنظمة جوية مسيّرة". وهكذا، سيذهب رئيس الدولة إلى مجمع "رودنوفا" الصناعي، حيث سيقوم، جنبًا إلى جنب مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وممثلي وكالة المبادرات الاستراتيجية ورجال الأعمال الروس، بفحص أراضي المجمّع، وورشة إنتاج الطائرات وعقد اجتماع حول تطوير الطائرات المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، في جدول بوتين، يتم التخطيط لـ "لاجتماع طويل إلى حد ما" مع سوبيانين.