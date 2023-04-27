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https://sputnikarabic.ae/20230427/بيسكوف-طرد-الدبلوماسيين-الروس-من-دول-أوروبا-يضيق-قاعدة-الدبلوماسية-1076365694.html
بيسكوف: طرد الدبلوماسيين الروس من دول أوروبا يضيق قاعدة الدبلوماسية
بيسكوف: طرد الدبلوماسيين الروس من دول أوروبا يضيق قاعدة الدبلوماسية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروس من بلدان الاتحاد الأوروبي، أن هذا سيقود إلى تدهور العلاقات... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:26+0000
2023-04-27T11:26+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول تقييم موسكو لحملة طرد الدبلوماسيين الروس: "التقييم هنا واضح، لقد تدهور كل شيء إلى أدنى حد ممكن. كل هذه الخطوات مثل طرد الدبلوماسيين تضّيق الأساس لاستمرار العلاقات الدبلوماسية على هذا النحو بحكم الأمر الواقع، وبالطبع، لا يمكن أن تبقى من دون أي معاملة بالمثل".واستدعت السويد، يوم الثلاثاء الماضي، السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف، وأبلغته بأن خمسة موظفين في السفارة عليهم مغادرة البلاد، لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنشطتهم على أراضي السويد، لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.وكانت السويد طردت، في أبريل/نيسان من العام الماضي، ثلاثة دبلوماسيين روس.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية 15 دبلوماسياً روسياً "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".وأعلنت عدد من الدول الأوروبية طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض الممثليات الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/برلماني-أوروبي-رفض-التقارب-مع-روسيا-يسبب-أضرارا-كبيرة-لأوروبا-1076363767.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بيسكوف: طرد الدبلوماسيين الروس من دول أوروبا يضيق قاعدة الدبلوماسية

11:26 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروس من بلدان الاتحاد الأوروبي، أن هذا سيقود إلى تدهور العلاقات وسيضيق قاعدة الدبلوماسية.
موسكو سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول تقييم موسكو لحملة طرد الدبلوماسيين الروس: "التقييم هنا واضح، لقد تدهور كل شيء إلى أدنى حد ممكن. كل هذه الخطوات مثل طرد الدبلوماسيين تضّيق الأساس لاستمرار العلاقات الدبلوماسية على هذا النحو بحكم الأمر الواقع، وبالطبع، لا يمكن أن تبقى من دون أي معاملة بالمثل".

وأضاف لافروف: "هذه خطوة أخرى تقود إلى مزيد من تدهور العلاقات".

واستدعت السويد، يوم الثلاثاء الماضي، السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف، وأبلغته بأن خمسة موظفين في السفارة عليهم مغادرة البلاد، لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنشطتهم على أراضي السويد، لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.
مبنى البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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10:40 GMT
وكانت السويد طردت، في أبريل/نيسان من العام الماضي، ثلاثة دبلوماسيين روس.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية 15 دبلوماسياً روسياً "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وأعلنت عدد من الدول الأوروبية طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض الممثليات الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
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