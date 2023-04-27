https://sputnikarabic.ae/20230427/بيسكوف-يتحدث-عن-لقاء-محتمل-في-المستقبل-بين-بوتين-وأردوغان-1076384762.html

بيسكوف يتحدث عن لقاء محتمل في المستقبل بين بوتين وأردوغان

بيسكوف يتحدث عن لقاء محتمل في المستقبل بين بوتين وأردوغان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لم يتم التحضير له بعد،... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T16:28+0000

2023-04-27T16:28+0000

2023-04-27T16:28+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان مثل هذا الاجتماع يتم التحضير له بالفعل وما إذا كان يمكن عقده قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا: "لا، نحن نتحدث عن المستقبل".وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب عبر الفيديو في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية، عن رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه في المرة المقبلة.وأعرب أردوغان عن شكره لبوتين على إسهام روسيا في إنشاء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، حيث تقام اليوم احتفالية رسمية بمناسبة تزويد المحطة بالوقود النووي، بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين عبر الفيديو "كونفرانس".وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات"VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.

https://sputnikarabic.ae/20230427/الكاميرات-ترصد-سلاما-عفويا-جميلا-بين-بوتين-وأردوغان-فيديو-1076380326.html

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