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بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230427/بيسكوف-يتحدث-عن-لقاء-محتمل-في-المستقبل-بين-بوتين-وأردوغان-1076384762.html
بيسكوف يتحدث عن لقاء محتمل في المستقبل بين بوتين وأردوغان
بيسكوف يتحدث عن لقاء محتمل في المستقبل بين بوتين وأردوغان
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لم يتم التحضير له بعد،... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T16:28+0000
2023-04-27T16:28+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان مثل هذا الاجتماع يتم التحضير له بالفعل وما إذا كان يمكن عقده قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا: "لا، نحن نتحدث عن المستقبل".وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب عبر الفيديو في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية، عن رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه في المرة المقبلة.وأعرب أردوغان عن شكره لبوتين على إسهام روسيا في إنشاء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، حيث تقام اليوم احتفالية رسمية بمناسبة تزويد المحطة بالوقود النووي، بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين عبر الفيديو "كونفرانس".وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات"VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الكاميرات-ترصد-سلاما-عفويا-جميلا-بين-بوتين-وأردوغان-فيديو-1076380326.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

بيسكوف يتحدث عن لقاء محتمل في المستقبل بين بوتين وأردوغان

16:28 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لم يتم التحضير له بعد، ويجري مناقشة اللقاء في المستقبل المنظور.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان مثل هذا الاجتماع يتم التحضير له بالفعل وما إذا كان يمكن عقده قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا: "لا، نحن نتحدث عن المستقبل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب عبر الفيديو في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية، عن رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه في المرة المقبلة.
لقاء بوتين وأردوغان في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
الكاميرات ترصد سلاما عفويا جميلا بين بوتين وأردوغان... فيديو
15:08 GMT
وأعرب أردوغان عن شكره لبوتين على إسهام روسيا في إنشاء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، حيث تقام اليوم احتفالية رسمية بمناسبة تزويد المحطة بالوقود النووي، بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين عبر الفيديو "كونفرانس".
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات"VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
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