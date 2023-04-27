عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/تورنادو-غي-تلبي-طلب-العدو-وتغمره-بالقذائف-فيديو-1076363037.html
"تورنادو-غي" تلبي طلب العدو وتغمره بالقذائف... فيديو
"تورنادو-غي" تلبي طلب العدو وتغمره بالقذائف... فيديو
الطاقم في حالة تنقل مستمر. واجبهم القتالي هو التحرك بنشاط. وفي الوقت المناسب - تنفيذ الأمر. لا تبقى "تورنادو-غي" في مكان واحد لأكثر من سبع دقائق. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:19+0000
2023-04-27T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:24:3105:1771_1920x0_80_0_0_2d3d5f0d58ee1b7000eabe77896dc729.jpg
علق أحد أفراد الطاقم الملقب بـ"فولك": "يمكننا السير أكثر من مئة كيلومتر في اليوم، وكثير ما يتم تغيير مناطق الانتظار ومواقع إطلاق النار"، حسب "قناة زفيزدا" الروسية.وأضاف: "لا يتم إيقاف تشغيل المحرك حتى أثناء التوقفات القصيرة ويحاولون تقليل وقت التوقف عن العمل، لأن المعركة المضادة للمدافع في هذه المنطقة شديدة للغاية".وعرضت "قناة زفيزدا" كيف يمضي الطاقم يومه: تأتي المهمة، كما هو الحال دائمًا، فجأة. يتم بناء الطريق، أثناء التغيير التالي للموقع.من أهم ميزات "تورنادو-غي" هي أن الطاقم يحتاج لثلاث دقائق من السير إلى الوضع القتالي، وبالطبع منطقة الدمار.يعملون بشكل متزامن. وتتحرك المنشآت في اتجاهات مختلفة. وفقط بعد التراجع إلى مسافة آمنة، يتوقف الطاقم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_4fc4b382c96a897519b04814822dafbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"تورنادو-غي" تلبي طلب العدو وتغمره بالقذائف... فيديو

10:19 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Константин Морозов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
الطاقم في حالة تنقل مستمر. واجبهم القتالي هو التحرك بنشاط. وفي الوقت المناسب - تنفيذ الأمر. لا تبقى "تورنادو-غي" في مكان واحد لأكثر من سبع دقائق.
علق أحد أفراد الطاقم الملقب بـ"فولك": "يمكننا السير أكثر من مئة كيلومتر في اليوم، وكثير ما يتم تغيير مناطق الانتظار ومواقع إطلاق النار"، حسب "قناة زفيزدا" الروسية.
وأضاف: "لا يتم إيقاف تشغيل المحرك حتى أثناء التوقفات القصيرة ويحاولون تقليل وقت التوقف عن العمل، لأن المعركة المضادة للمدافع في هذه المنطقة شديدة للغاية".
وعرضت "قناة زفيزدا" كيف يمضي الطاقم يومه: تأتي المهمة، كما هو الحال دائمًا، فجأة. يتم بناء الطريق، أثناء التغيير التالي للموقع.
من أهم ميزات "تورنادو-غي" هي أن الطاقم يحتاج لثلاث دقائق من السير إلى الوضع القتالي، وبالطبع منطقة الدمار.
يعملون بشكل متزامن. وتتحرك المنشآت في اتجاهات مختلفة. وفقط بعد التراجع إلى مسافة آمنة، يتوقف الطاقم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала