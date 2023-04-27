https://sputnikarabic.ae/20230427/تورنادو-غي-تلبي-طلب-العدو-وتغمره-بالقذائف-فيديو-1076363037.html
"تورنادو-غي" تلبي طلب العدو وتغمره بالقذائف... فيديو
"تورنادو-غي" تلبي طلب العدو وتغمره بالقذائف... فيديو
الطاقم في حالة تنقل مستمر. واجبهم القتالي هو التحرك بنشاط. وفي الوقت المناسب - تنفيذ الأمر. لا تبقى "تورنادو-غي" في مكان واحد لأكثر من سبع دقائق. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:19+0000
2023-04-27T10:19+0000
2023-04-27T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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علق أحد أفراد الطاقم الملقب بـ"فولك": "يمكننا السير أكثر من مئة كيلومتر في اليوم، وكثير ما يتم تغيير مناطق الانتظار ومواقع إطلاق النار"، حسب "قناة زفيزدا" الروسية.وأضاف: "لا يتم إيقاف تشغيل المحرك حتى أثناء التوقفات القصيرة ويحاولون تقليل وقت التوقف عن العمل، لأن المعركة المضادة للمدافع في هذه المنطقة شديدة للغاية".وعرضت "قناة زفيزدا" كيف يمضي الطاقم يومه: تأتي المهمة، كما هو الحال دائمًا، فجأة. يتم بناء الطريق، أثناء التغيير التالي للموقع.من أهم ميزات "تورنادو-غي" هي أن الطاقم يحتاج لثلاث دقائق من السير إلى الوضع القتالي، وبالطبع منطقة الدمار.يعملون بشكل متزامن. وتتحرك المنشآت في اتجاهات مختلفة. وفقط بعد التراجع إلى مسافة آمنة، يتوقف الطاقم.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تورنادو-غي" تلبي طلب العدو وتغمره بالقذائف... فيديو
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الطاقم في حالة تنقل مستمر. واجبهم القتالي هو التحرك بنشاط. وفي الوقت المناسب - تنفيذ الأمر. لا تبقى "تورنادو-غي" في مكان واحد لأكثر من سبع دقائق.
علق أحد أفراد الطاقم الملقب بـ"فولك": "يمكننا السير أكثر من مئة كيلومتر في اليوم، وكثير ما يتم تغيير مناطق الانتظار ومواقع إطلاق النار"، حسب "قناة زفيزدا" الروسية.
وأضاف: "لا يتم إيقاف تشغيل المحرك حتى أثناء التوقفات القصيرة ويحاولون تقليل وقت التوقف عن العمل، لأن المعركة المضادة للمدافع في هذه المنطقة شديدة للغاية".
وعرضت "قناة زفيزدا" كيف يمضي الطاقم يومه: تأتي المهمة، كما هو الحال دائمًا، فجأة. يتم بناء الطريق، أثناء التغيير التالي للموقع.
من أهم ميزات "تورنادو-غي"
هي أن الطاقم يحتاج لثلاث دقائق من السير إلى الوضع القتالي، وبالطبع منطقة الدمار.
يعملون بشكل متزامن. وتتحرك المنشآت في اتجاهات مختلفة. وفقط بعد التراجع إلى مسافة آمنة، يتوقف الطاقم.