https://sputnikarabic.ae/20230427/خبير-تركي-نخطط-لإطلاق-أول-مفاعل-نووي-هذا-العام-1076369088.html
خبير تركي: نخطط لإطلاق أول مفاعل نووي هذا العام
خبير تركي: نخطط لإطلاق أول مفاعل نووي هذا العام
قال مسعود يوزوغولو، نائب مدير أعمال البناء في حجرة التوربينات في الوحدة رقم 1 في محطة أكويو التركية للطاقة النووية، التي ستشهد بعد قليل مراسم تسليم الوقود... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T12:50+0000
2023-04-27T12:50+0000
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وقال يوزوغولو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نخطط هذا العام لإطلاق أول مفاعل نووي، نحن نعمل على تشغيله".ويترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة النووية، حيث من المنتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاحها عبر تقنية الفيديو.وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل 2018، بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الحلم-التركي-يصبح-حقيقة-بدعم-روسي-أكويو-تنتظر-وقودها-النووي-1076355277.html
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اقتصاد, العالم, حصري
خبير تركي: نخطط لإطلاق أول مفاعل نووي هذا العام
12:50 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
حصري
قال مسعود يوزوغولو، نائب مدير أعمال البناء في حجرة التوربينات في الوحدة رقم 1 في محطة أكويو التركية للطاقة النووية، التي ستشهد بعد قليل مراسم تسليم الوقود النووي، إن تركيا تخطط لإطلاق أول مفاعل نووي هذا العام.
وقال يوزوغولو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نخطط هذا العام لإطلاق أول مفاعل نووي، نحن نعمل على تشغيله".
وأضاف: "يتم تنفيذ العمل وفقًا للجدول الزمني، ولا يوجد تأخير. المفاعل سوف يحصل على الوقود (النووي) اليوم. هذه خطوة مهمة. العمل سوف يستمر".
ويترقب الشعب التركي، اليوم الخميس 27 أبريل/نيسان، مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة النووية، حيث من المنتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاحها عبر تقنية الفيديو.
وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل 2018، بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا
، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.