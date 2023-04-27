https://sputnikarabic.ae/20230427/خبير-مائي-مصري-إثيوبيا-تستغل-الأزمة-السودانية-لتسريع-الملء-الـ-4-لسد-النهضة-1076364319.html

خبير مائي مصري: إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة

خبير مائي مصري: إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة

قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة عباس شراقي، إن إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة الذي تقيمه على نهر النيل. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T10:53+0000

2023-04-27T10:53+0000

2023-04-27T10:53+0000

العالم

أخبار العالم الآن

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/04/1066004908_0:77:1000:640_1920x0_80_0_0_db5f59ba65092b50c1d5ce3b76f6651b.jpg

ولفت شراقي إلى أنه لن يكون هناك أي شيء يوقف أثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة في الوقت الحالي بسبب الوضع الأمني في السودان، باستثناء الأمور المتعلقة بالتشييد والصيانة.وأوضح الخبير المائي المصري أن صور الأقمار الاصطناعية، التي كان أحدثها قبل أيام، ترصد التطورات في سد النهضة، وخاصة فيما يتعلق بحجم البحيرة الخاصة بتخزين المياه أمام السد وارتفاع المياه في الممر الأوسط والجانبين، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، الذي أشار إلى حديثه عن عدم وجود معلومات كافية عن وضع السد من السلطات الإثيوبية.وأوضح عباس شراقي أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب المياه عند الممر الأوسط للسد إلى 620 مترا ليصل المخزن القادم إلى 18 مليار متر مكعب بإجمالي تخزين يقدر بـ 35 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا يجب أن يقل منسوب الجانبين عن 630 مترا.وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

https://sputnikarabic.ae/20230412/مصر-تستنكر-اتهام-إثيوبيا-لها-بتسييس-سد-النهضة-وتتهم-أديس-أبابا-بالتعنت-1075838975.html

https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الخارجية-الإثيوبي-نرغب-في-استئناف-المفاوضات-الثلاثية-بشأن-سد-النهضة-ضمن-الإطار-الأفريقي-1075396321.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا