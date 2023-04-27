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https://sputnikarabic.ae/20230427/خبير-مائي-مصري-إثيوبيا-تستغل-الأزمة-السودانية-لتسريع-الملء-الـ-4-لسد-النهضة-1076364319.html
خبير مائي مصري: إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة
خبير مائي مصري: إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة
قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة عباس شراقي، إن إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة الذي تقيمه على نهر النيل. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:53+0000
2023-04-27T10:53+0000
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ولفت شراقي إلى أنه لن يكون هناك أي شيء يوقف أثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة في الوقت الحالي بسبب الوضع الأمني في السودان، باستثناء الأمور المتعلقة بالتشييد والصيانة.وأوضح الخبير المائي المصري أن صور الأقمار الاصطناعية، التي كان أحدثها قبل أيام، ترصد التطورات في سد النهضة، وخاصة فيما يتعلق بحجم البحيرة الخاصة بتخزين المياه أمام السد وارتفاع المياه في الممر الأوسط والجانبين، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، الذي أشار إلى حديثه عن عدم وجود معلومات كافية عن وضع السد من السلطات الإثيوبية.وأوضح عباس شراقي أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب المياه عند الممر الأوسط للسد إلى 620 مترا ليصل المخزن القادم إلى 18 مليار متر مكعب بإجمالي تخزين يقدر بـ 35 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا يجب أن يقل منسوب الجانبين عن 630 مترا.وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مصر-تستنكر-اتهام-إثيوبيا-لها-بتسييس-سد-النهضة-وتتهم-أديس-أبابا-بالتعنت-1075838975.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الخارجية-الإثيوبي-نرغب-في-استئناف-المفاوضات-الثلاثية-بشأن-سد-النهضة-ضمن-الإطار-الأفريقي-1075396321.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا

خبير مائي مصري: إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة

10:53 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة عباس شراقي، إن إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع "الملء الـ 4" لسد النهضة الذي تقيمه على نهر النيل.
ولفت شراقي إلى أنه لن يكون هناك أي شيء يوقف أثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة في الوقت الحالي بسبب الوضع الأمني في السودان، باستثناء الأمور المتعلقة بالتشييد والصيانة.
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وأوضح الخبير المائي المصري أن صور الأقمار الاصطناعية، التي كان أحدثها قبل أيام، ترصد التطورات في سد النهضة، وخاصة فيما يتعلق بحجم البحيرة الخاصة بتخزين المياه أمام السد وارتفاع المياه في الممر الأوسط والجانبين، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، الذي أشار إلى حديثه عن عدم وجود معلومات كافية عن وضع السد من السلطات الإثيوبية.
وأوضح عباس شراقي أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب المياه عند الممر الأوسط للسد إلى 620 مترا ليصل المخزن القادم إلى 18 مليار متر مكعب بإجمالي تخزين يقدر بـ 35 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا يجب أن يقل منسوب الجانبين عن 630 مترا.
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وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
© Sputnikسد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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