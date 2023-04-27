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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/راجمات-أوراغان-تضرب-مواقع-العدو-فيديو-1076346578.html
راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو... فيديو
راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو... فيديو
ضربت أطقم راجمات "أوراغان" من المنطقة العسكرية المركزية عيار 220 ملم، أهدافًا للعدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T04:56+0000
2023-04-27T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال الطاقم.يستغرق العمل القتالي لأطقم المدافع عدة دقائق من الحصول على إحداثيات الهدف إلى اتخاذ موقع إطلاق النار بالمركبة القتالية، وتوجيهها نحو الهدف وإطلاق النار والتغيير التشغيلي للموقع. ضربت أطقم أوراغان البنية التحتية العسكرية للعدو والمراكز اللوجستية.يتيح مدى المقذوفات ضرب أهداف مختلفة، مثل قواعد تخزين الذخيرة، والأماكن التي تتركز فيها المعدات وأفراد العدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو... فيديو

04:56 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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ضربت أطقم راجمات "أوراغان" من المنطقة العسكرية المركزية عيار 220 ملم، أهدافًا للعدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال الطاقم.
يستغرق العمل القتالي لأطقم المدافع عدة دقائق من الحصول على إحداثيات الهدف إلى اتخاذ موقع إطلاق النار بالمركبة القتالية، وتوجيهها نحو الهدف وإطلاق النار والتغيير التشغيلي للموقع. ضربت أطقم أوراغان البنية التحتية العسكرية للعدو والمراكز اللوجستية.
يتيح مدى المقذوفات ضرب أهداف مختلفة، مثل قواعد تخزين الذخيرة، والأماكن التي تتركز فيها المعدات وأفراد العدو.
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