https://sputnikarabic.ae/20230427/راجمات-أوراغان-تضرب-مواقع-العدو-فيديو-1076346578.html
راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو... فيديو
راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو... فيديو
ضربت أطقم راجمات "أوراغان" من المنطقة العسكرية المركزية عيار 220 ملم، أهدافًا للعدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T04:56+0000
2023-04-27T04:56+0000
2023-04-27T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال الطاقم.يستغرق العمل القتالي لأطقم المدافع عدة دقائق من الحصول على إحداثيات الهدف إلى اتخاذ موقع إطلاق النار بالمركبة القتالية، وتوجيهها نحو الهدف وإطلاق النار والتغيير التشغيلي للموقع. ضربت أطقم أوراغان البنية التحتية العسكرية للعدو والمراكز اللوجستية.يتيح مدى المقذوفات ضرب أهداف مختلفة، مثل قواعد تخزين الذخيرة، والأماكن التي تتركز فيها المعدات وأفراد العدو.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو... فيديو
04:56 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
ضربت أطقم راجمات "أوراغان" من المنطقة العسكرية المركزية عيار 220 ملم، أهدافًا للعدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال الطاقم.
يستغرق العمل القتالي لأطقم المدافع عدة دقائق من الحصول على إحداثيات الهدف إلى اتخاذ موقع إطلاق النار بالمركبة القتالية، وتوجيهها نحو الهدف وإطلاق النار والتغيير التشغيلي للموقع. ضربت أطقم أوراغان البنية التحتية العسكرية للعدو والمراكز اللوجستية.
يتيح مدى المقذوفات ضرب أهداف مختلفة، مثل قواعد تخزين الذخيرة، والأماكن التي تتركز فيها المعدات وأفراد العدو.