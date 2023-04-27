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المقاتلات الروسية تسقط "سو-24" أوكرانية
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/روسيا-تتخذ-قرارا-بشأن-مصير-اتفاقية-الحبوب-عقب-مشاورات-بين-الوزارات-المختصة---1076365035.html
روسيا تتخذ قرارا بشأن مصير اتفاقية الحبوب عقب مشاورات بين الوزارات المختصة
روسيا تتخذ قرارا بشأن مصير اتفاقية الحبوب عقب مشاورات بين الوزارات المختصة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن صفقة الحبوب، قد تم وضعها... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:16+0000
2023-04-27T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حبوب
الخارجية الروسية
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وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "لقد تلقينا حزمة من المقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى الرئيس الروسي، بشأن تطوير وتنفيذ مبادرة البحر الأسود. وبناءً عليه، تم أخذ كل شيء في الاعتبار. وسيتخذ القرار على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة".وقال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/روسيا-لم-تتخذ-بعد-قرارا-بشأن-مستقبل-صفقة-الحبوب-1076306608.html
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حبوب, الخارجية الروسية
حبوب, الخارجية الروسية

روسيا تتخذ قرارا بشأن مصير اتفاقية الحبوب عقب مشاورات بين الوزارات المختصة

11:16 GMT 27.04.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن صفقة الحبوب، قد تم وضعها قيد الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة، وسيتم اتخاذ القرارات عقب المشاورات.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "لقد تلقينا حزمة من المقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى الرئيس الروسي، بشأن تطوير وتنفيذ مبادرة البحر الأسود. وبناءً عليه، تم أخذ كل شيء في الاعتبار. وسيتخذ القرار على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة".
وقال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.
نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مستقبل صفقة الحبوب
أمس, 11:08 GMT
وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".
وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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