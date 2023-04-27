https://sputnikarabic.ae/20230427/روسيا-تتخذ-قرارا-بشأن-مصير-اتفاقية-الحبوب-عقب-مشاورات-بين-الوزارات-المختصة---1076365035.html

روسيا تتخذ قرارا بشأن مصير اتفاقية الحبوب عقب مشاورات بين الوزارات المختصة

روسيا تتخذ قرارا بشأن مصير اتفاقية الحبوب عقب مشاورات بين الوزارات المختصة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن صفقة الحبوب، قد تم وضعها... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T11:16+0000

2023-04-27T11:16+0000

2023-04-27T11:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حبوب

الخارجية الروسية

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وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "لقد تلقينا حزمة من المقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى الرئيس الروسي، بشأن تطوير وتنفيذ مبادرة البحر الأسود. وبناءً عليه، تم أخذ كل شيء في الاعتبار. وسيتخذ القرار على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة".وقال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230426/روسيا-لم-تتخذ-بعد-قرارا-بشأن-مستقبل-صفقة-الحبوب-1076306608.html

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حبوب, الخارجية الروسية