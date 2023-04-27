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https://sputnikarabic.ae/20230427/ضابط-أمريكي-رفيع-يحذر-زيلينسكي-من-عواقب-رفض-الحوار-1076377900.html
ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكجريجور، إن رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التفاوض مع موسكو قد يؤدي إلى إقالته من منصبه في... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:45+0000
2023-04-27T14:45+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأضاف المستشار، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "يواجه زيلينسكي سؤالا صعبا: ماذا يجب أن يفعل الآن؟، لأنه من الصعب تحديد ما ستكون القشة الأخيرة وتؤدي إلى فقدان للسلطة".وفقًا للجيش، إذا لم يغير الزعيم الأوكراني لهجته، فقد يؤثر ذلك على حياته السياسية على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يعتقد ماكجريجور أن المفاوضات مع روسيا في المرحلة الحالية يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة لتجنب خسائر كبيرة لكييف.وأشار العقيد إلى أن "رئيس أوكرانيا الآن على الأرجح قلق للغاية بشأن مصيره، بما في ذلك إمكانية محاولات الاغتيال".
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البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار

14:45 GMT 27.04.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكجريجور، إن رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التفاوض مع موسكو قد يؤدي إلى إقالته من منصبه في المستقبل.
وأضاف المستشار، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "يواجه زيلينسكي سؤالا صعبا: ماذا يجب أن يفعل الآن؟، لأنه من الصعب تحديد ما ستكون القشة الأخيرة وتؤدي إلى فقدان للسلطة".
وفقًا للجيش، إذا لم يغير الزعيم الأوكراني لهجته، فقد يؤثر ذلك على حياته السياسية على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يعتقد ماكجريجور أن المفاوضات مع روسيا في المرحلة الحالية يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة لتجنب خسائر كبيرة لكييف.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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10:33 GMT
وأشار العقيد إلى أن "رئيس أوكرانيا الآن على الأرجح قلق للغاية بشأن مصيره، بما في ذلك إمكانية محاولات الاغتيال".
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