https://sputnikarabic.ae/20230427/ضابط-أمريكي-رفيع-يحذر-زيلينسكي-من-عواقب-رفض-الحوار-1076377900.html
ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكجريجور، إن رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التفاوض مع موسكو قد يؤدي إلى إقالته من منصبه في... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:45+0000
2023-04-27T14:45+0000
2023-04-27T14:45+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأضاف المستشار، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "يواجه زيلينسكي سؤالا صعبا: ماذا يجب أن يفعل الآن؟، لأنه من الصعب تحديد ما ستكون القشة الأخيرة وتؤدي إلى فقدان للسلطة".وفقًا للجيش، إذا لم يغير الزعيم الأوكراني لهجته، فقد يؤثر ذلك على حياته السياسية على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يعتقد ماكجريجور أن المفاوضات مع روسيا في المرحلة الحالية يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة لتجنب خسائر كبيرة لكييف.وأشار العقيد إلى أن "رئيس أوكرانيا الآن على الأرجح قلق للغاية بشأن مصيره، بما في ذلك إمكانية محاولات الاغتيال".
https://sputnikarabic.ae/20230427/الكرملين-يعتبر-التواصل-بين-رئيسي-الصين-وأوكرانيا-شأنا-سياديا-لهاتين-الدولتين--1076363218.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
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قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكجريجور، إن رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التفاوض مع موسكو قد يؤدي إلى إقالته من منصبه في المستقبل.
وأضاف المستشار، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom
": "يواجه زيلينسكي سؤالا صعبا: ماذا يجب أن يفعل الآن؟، لأنه من الصعب تحديد ما ستكون القشة الأخيرة وتؤدي إلى فقدان للسلطة".
وفقًا للجيش، إذا لم يغير الزعيم الأوكراني لهجته، فقد يؤثر ذلك على حياته السياسية على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يعتقد ماكجريجور أن المفاوضات مع روسيا في المرحلة الحالية يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة لتجنب خسائر كبيرة لكييف.
وأشار العقيد إلى أن "رئيس أوكرانيا الآن على الأرجح قلق للغاية بشأن مصيره، بما في ذلك إمكانية محاولات الاغتيال".