https://sputnikarabic.ae/20230427/طبيب-عسكري-العقاقير-المخدرة-العسكرية-ذات-تأثير-قصير-المدى-وتدمّر-الإنسان-خلال-أسبوع-1076348014.html
طبيب عسكري: "العقاقير المخدرة العسكرية" ذات تأثير قصير المدى و"تدمّر" الإنسان خلال أسبوع
طبيب عسكري: "العقاقير المخدرة العسكرية" ذات تأثير قصير المدى و"تدمّر" الإنسان خلال أسبوع
أعلن رئيس مركز تدريب الطب التكتيكي في مؤسسة "كلاشنيكوف" أرتيوم كاتولين، اليوم الخميس، أن "المخدرات (العقاقير) العسكرية" تعطي تأثيرًا قصير المدى – والمقاتل،... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T06:52+0000
2023-04-27T06:52+0000
2023-04-27T06:52+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101336/18/1013361847_0:0:7175:4035_1920x0_80_0_0_712ee60414249b6d2fc409c5b7899b6c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كاتولين في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك": "سأكون صريحا: لا يوجد "موخومور" [ فطر سام] أسطوري يجعلك محاربًا سحريًا، استخدام مثل هذه الأدوية يتطلب تدريبًا خاصًا لمدة طويلة. نعم، يمكن تحقيق عدم الإحساس بالألم، وعدم النوم لمدة ثلاثة أيام متتالية، لكن نتيجة لذلك، يفقد الإنسان إحساسه [ وجوده] كبشر. وتؤدي مثل هذه التجارب إلى إرهاق شديد للجهاز العصبي، كما تسبب الإدمان".وأكد الطبيب العسكري أنه في روسيا منذ سنوات عديدة لم يتم تنفيذ أي عمل في مجال "العقاقير العسكرية" بسبب الآثار الجانبية المدمرة لهذه الأدوية.ووفقا له: "لن تحل لدى أحد أي منبهات محل التدريب والتحفيز والأيديولوجية".في نهاية كانون الثاني/يناير 2023، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية حصلت على معلومات حول العديد من الحقائق بخصوص استخدام المنشطات النفسية والعقاقير المخدرة - الميثادون والأمفيتامينات - من قبل الجيش الأوكراني. في وقت لاحق، أكد الأسرى الأوكرانيون ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230329/نظام-كييف-يجند-مدمني-المخدرات-لإرسالهم-إلى-محاور-القتال-لتعويض-الخسائر-العسكرية-1075263208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101336/18/1013361847_0:0:6385:4788_1920x0_80_0_0_28cc33e4ea6a2deffbd61e7cc473831b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طبيب عسكري: "العقاقير المخدرة العسكرية" ذات تأثير قصير المدى و"تدمّر" الإنسان خلال أسبوع
تابعنا عبر
أعلن رئيس مركز تدريب الطب التكتيكي في مؤسسة "كلاشنيكوف" أرتيوم كاتولين، اليوم الخميس، أن "المخدرات (العقاقير) العسكرية" تعطي تأثيرًا قصير المدى – والمقاتل، الذي يستخدمها قد لا يتعب ولا يشعر بالألم لعدة أيام، لكنه سيدفع ثمن ذلك تدميرا للجهاز العصبي لا رجعة فيه.
موسكو - سبوتنيك. وقال كاتولين في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك": "سأكون صريحا: لا يوجد "موخومور" [ فطر سام] أسطوري يجعلك محاربًا سحريًا، استخدام مثل هذه الأدوية يتطلب تدريبًا خاصًا لمدة طويلة. نعم، يمكن تحقيق عدم الإحساس بالألم، وعدم النوم لمدة ثلاثة أيام متتالية، لكن نتيجة لذلك، يفقد الإنسان إحساسه [ وجوده] كبشر. وتؤدي مثل هذه التجارب إلى إرهاق شديد للجهاز العصبي، كما تسبب الإدمان".
وأكد الطبيب العسكري أنه في روسيا منذ سنوات عديدة لم يتم تنفيذ أي عمل في مجال "العقاقير العسكرية" بسبب الآثار الجانبية المدمرة لهذه الأدوية.
وأضاف المتحدث: "في الواقع، يمكنك أن تجعل نفسك جنديًا قويا لا يتعب أبدًا، وله خصائص بدنية رائعة، وما إلى ذلك، لكن هذا لن يدوم طويلًا. ستكون طبيعيا لمدة خمسة إلى سبعة أيام. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الأمور التي لن تساعدك "الأدوية العسكرية" على التغلب عليها" .
ووفقا له: "لن تحل لدى أحد أي منبهات محل التدريب والتحفيز والأيديولوجية".
في نهاية كانون الثاني/يناير 2023، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية حصلت على معلومات حول العديد من الحقائق بخصوص استخدام المنشطات النفسية والعقاقير المخدرة - الميثادون والأمفيتامينات - من قبل الجيش الأوكراني. في وقت لاحق، أكد الأسرى الأوكرانيون ذلك.