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https://sputnikarabic.ae/20230427/ظهور-اليخت-الروسي-المختفي-30-مينيتس-في-جيبوتي--1076386408.html
ظهور اليخت الروسي المختفي "30 مينيتس" في جيبوتي
ظهور اليخت الروسي المختفي "30 مينيتس" في جيبوتي
أعلنت السفارة الروسية في جيبوتي، اليوم الخميس، أن البحارة الروس الذين فقدوا على متن يخت "30 مينيتس" في البحر الأحمر موجودون في جيبوتي، وتم تقييم الحالة الصحية... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T17:14+0000
2023-04-27T17:14+0000
روسيا
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وقالت السفارة الروسية في جيبوتي، لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد أن اليخت "30 مينيتس" قد وصل اليوم إلى ميناء جيبوتي. هناك ثلاثة مواطنين من روسيا الاتحادية ومواطن مصري على متن اليخت. صحة الطاقم مرضية، ولا توجد شكاوى".وأضافت السفارة أنه تم تزويد المواطنين الروس بدعم التأشيرة والوصول إلى الإنترنت للتواصل مع الأقارب.وتابعت السفارة: "الطاقم الآن يقيم في فندق. سيعود أفراد الطاقم إلى وطنهم بناء على طلبهم".وفي وقت سابق، قالت زوجة قبطان اليخت، ناديجدا راسينا، لوكالة "سبوتنيك"، إن اليخت اختفى في البحر الأحمر. وفقا لها، غادر اليخت المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل/ نيسان الجاري. لم يظهر اليخت قط، واختفى بين المملكة العربية السعودية وإريتريا واليمن.وأشارت المرأة إلى أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الروسية للمساعدة في البحث عن الروس.
https://sputnikarabic.ae/20230423/السفارة-الروسية-موسكو-على-اتصال-مع-السلطات-السعودية-بشأن-حادثة-اختفاء-يخت-روسي-1076205631.html
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ظهور اليخت الروسي المختفي "30 مينيتس" في جيبوتي

17:14 GMT 27.04.2023
© Photo / Suez Canal economicاليخت السياحي "El leon" أكبر وأشهر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر
اليخت السياحي El leon أكبر وأشهر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Photo / Suez Canal economic
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أعلنت السفارة الروسية في جيبوتي، اليوم الخميس، أن البحارة الروس الذين فقدوا على متن يخت "30 مينيتس" في البحر الأحمر موجودون في جيبوتي، وتم تقييم الحالة الصحية للطاقم على أنها مُرضية.
وقالت السفارة الروسية في جيبوتي، لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد أن اليخت "30 مينيتس" قد وصل اليوم إلى ميناء جيبوتي. هناك ثلاثة مواطنين من روسيا الاتحادية ومواطن مصري على متن اليخت. صحة الطاقم مرضية، ولا توجد شكاوى".
وأضافت السفارة أنه تم تزويد المواطنين الروس بدعم التأشيرة والوصول إلى الإنترنت للتواصل مع الأقارب.
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع السلطات السعودية بشأن حادثة اختفاء يخت روسي
23 أبريل, 19:44 GMT
وتابعت السفارة: "الطاقم الآن يقيم في فندق. سيعود أفراد الطاقم إلى وطنهم بناء على طلبهم".
وفي وقت سابق، قالت زوجة قبطان اليخت، ناديجدا راسينا، لوكالة "سبوتنيك"، إن اليخت اختفى في البحر الأحمر. وفقا لها، غادر اليخت المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل/ نيسان الجاري. لم يظهر اليخت قط، واختفى بين المملكة العربية السعودية وإريتريا واليمن.
وأشارت المرأة إلى أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الروسية للمساعدة في البحث عن الروس.
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