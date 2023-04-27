https://sputnikarabic.ae/20230427/علماء-يكتشفون-جزيئات-بلاستيكية-في-الدماغ-قد-تؤدي-إلى-ألزهايمر-1076369694.html

علماء يكتشفون جزيئات بلاستيكية في الدماغ قد تؤدي إلى ألزهايمر

علماء يكتشفون جزيئات بلاستيكية في الدماغ قد تؤدي إلى ألزهايمر

شقّت المواد البلاستيكية طريقها إلى كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا بفضل مرونتها ومتانتها وانخفاض تكاليفها، دون أن يعير أحد اهتماما لمخاطرها. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T13:01+0000

2023-04-27T13:01+0000

2023-04-27T13:39+0000

مجتمع

علوم

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وتضر المواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية (إم إي بي) عندما تتفكك في النهاية بالحياة البرية والبيئة وبالبشر، حيث تم العثور على الجزيئات البلاستيكية المتناهية الصغر في الدم والرئتين والمشيمة، حيث أنهم يصلون إلى أجسامنا من خلال الطعام والسوائل التي نستهلكها.وتوصلت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين من النمسا والولايات المتحدة والمجر وهولندا إلى أن المغذيات الدقيقة يمكن أن تصل إلى الدماغ بعد ساعات قليلة من تناولها، ربما بفضل الطريقة التي تلتصق بها المواد الكيميائية الأخرى بسطحها، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت"، اليوم الخميس.واعتبر الباحثون أنه "ليست السرعة فقط مقلقة، بل إن احتمالية انزلاق الجزيئات الصغيرة في نظامنا العصبي تثير بعض أجراس الإنذار الخطيرة".وأضافت الدراسة: "كنظام من الأوعية الدموية والأنسجة السطحية المكدسة بإحكام، يساعد الحاجز الدموي الدماغي على حماية أدمغتنا من التهديدات المحتملة عن طريق منع مرور السموم وغيرها من الأشياء غير المرغوب فيها، مع السماح بمزيد من المواد المفيدة عبرها".وتحتوي جزيئات البلاستيك الأصغر حجمًا على نسبة مساحة سطح إلى حجم أعلى، مما يجعلها أكثر تفاعلًا وربما أكثر خطورة من اللدائن الدقيقة الأكبر حجمًا.ويُعتقد أن هذا التفاعل يسمح للقطع الصغيرة من البلاستيك بتجميع جزيئات أخرى حولها، معانقة إياها بقوة مع القوى الجزيئية لتشكيل عباءة متينة تسمى "الهالة".

https://sputnikarabic.ae/20230401/دراسة-ألزهايمر-قد-لا-يكون-في-الواقع-مرضا-في-الدماغ--1075395490.html

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