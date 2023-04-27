https://sputnikarabic.ae/20230427/قوات-الدعم-السريع-تعلن-تعرضها-لهجوم-بالطيران-والمدفعية-من-الجيش-السوداني-في-كافوري-1076349274.html

قوات الدعم السريع تعلن تعرضها لهجوم بالطيران والمدفعية من الجيش السوداني في كافوري

قوات الدعم السريع تعلن تعرضها لهجوم بالطيران والمدفعية من الجيش السوداني في كافوري

أصدرت قوات الدعم السريع السودانية بيانا، اليوم الخميس، أعلنت فيه تعرضها لهجوم بالطيران والمدفعية من الجيش السوداني في منطقة كافوري. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T07:41+0000

2023-04-27T07:41+0000

2023-04-27T07:41+0000

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وقال البيان المنشور على حساب قوات الدعم السريع في تويتر، إن "قوات الانقلابيين المتطرفة هاجمت منذ الصباح معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية، فيما تصدت قواتنا للقوات المعتدية"، على حد تعبير البيان.واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني ببث الشائعات الكاذبة، وأضافت الدعم أنها كبدت الجيش خسائر كبيرة وطاردت قواته، حيث تم تشتيتها في أماكن مختلفة والاستيلاء على عتادها العسكري.وجددت قوات الدعم اتهامها للجيش بخرق الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات إنسانية للمواطنيين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ13، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230427/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار