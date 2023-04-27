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https://sputnikarabic.ae/20230427/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T12:49+0000
2023-04-27T08:54+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

12:49 GMT 27.04.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
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11:49 GMT 27.04.2023
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11:26 GMT 27.04.2023
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الصحة العالمية: معظم المرافق الصحية في الخرطوم مغلقة ويجب استمرار الهدوء لحماية صحة الشعب السوداني
10:19 GMT 27.04.2023
الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض
10:13 GMT 27.04.2023
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09:44 GMT 27.04.2023
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الاتحاد الأفريقي يدعو سفراء المجموعة الأفريقية في القاهرة للاستماع لإحاطة اليوم للقائم بأعمال سفير السودان بمصر عن الأوضاع في بلاده
09:14 GMT 27.04.2023
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09:03 GMT 27.04.2023
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08:58 GMT 27.04.2023
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