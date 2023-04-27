تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
13:33 GMT 27.04.2023
والي شمال دارفور ينشر 150 عربة عسكريةبهدف لتأمين مدينة الفاشر
13:23 GMT 27.04.2023
الجيش السوداني ينفذ طلعات جوية جديدة في الخرطوم و قوات الدعم السريع ترد بالمضادات الأرضية
13:12 GMT 27.04.2023
الصليب الأحمر في السودان يصف الوضع الحالي في البلاد بـ "المأساوي" ويؤكد أن المستشفيات تفتقر للاحتياجات الأساسية
12:46 GMT 27.04.2023
الخارجية الروسية تحث أطراف الصراع السوداني على تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار
12:29 GMT 27.04.2023
12:27 GMT 27.04.2023
الحكومة اليمنية: إجلاء 1200 مواطن إلى بورتسودان تمهيدا لإعادتهم إلى اليمن
12:19 GMT 27.04.2023
أعمدة الدخان تتصاعد في محيط القصر الرئاسي السوداني والسوق الإفرنجي في الخرطوم
12:09 GMT 27.04.2023
الخارجية السودانية: مجموعات الدعم السريع اعتدت على المستشفيات والمراكز الصحية، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية
11:49 GMT 27.04.2023
الخارجية السودانية تنفي ما تردد بشأن قبول الجيش الدخول في مفاوضات مع الدعم السريع، وتقول إنه لا خيار أمام المتمردين سوى الاستسلام أو الفناء
11:26 GMT 27.04.2023
منظمة "إيغاد" تثني على جهود رئيس جنوب السودان سيلفا كير ودعمه المستمر لجهود الوساطة بين أطراف النزاع في السودان
11:14 GMT 27.04.2023
المدير الإقليمي للصحة العالمية: المختبر الوطني للصحة بالسودان محتل تحت قوة السلاح، وأطراف النزاع تحتل مستشفيات بالخرطوم
10:42 GMT 27.04.2023
الصحة العالمية: معظم المرافق الصحية في الخرطوم مغلقة ويجب استمرار الهدوء لحماية صحة الشعب السوداني
10:19 GMT 27.04.2023
الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض
10:13 GMT 27.04.2023
الجيش السوداني يؤكد استقرار الوضع العسكري داخل الخرطوم وخارجها وأن وقواته متماسكة
09:44 GMT 27.04.2023
الحكومة الفرنسية تعلن أن الفرقاطة لورين أجلت 398 شخصا يحملون 50 جنسية من بورتسودان إلى جدة، ورعايا من الصين والهند يصلون إلى جدة قادمين من السودان
09:28 GMT 27.04.2023
الاتحاد الأفريقي يدعو سفراء المجموعة الأفريقية في القاهرة للاستماع لإحاطة اليوم للقائم بأعمال سفير السودان بمصر عن الأوضاع في بلاده
09:14 GMT 27.04.2023
وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، يدعو مواطنيه وأقاربهم في السودان إلى مغادرة البلاد قبل نهاية وقف إطلاق النار المؤقت
09:03 GMT 27.04.2023
طيران الجيش السوداني يستهدف تمركزات لقوات لدعم السريع في منطقة صالحة بأم درمان
08:58 GMT 27.04.2023
مدير الهلال والصليب الأحمر الدولي بالسودان يؤكد أن الهلال الأحمر المصري أطلق برنامجا لمن يرغب في المغادرة إلى مصر
08:52 GMT 27.04.2023