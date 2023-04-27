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https://sputnikarabic.ae/20230427/ما-مدة-العمل-اللازمة-للمواطن-العربي-ليجمع-أول-مليون-دولار؟-1076351191.html
ما مدة العمل اللازمة للمواطن العربي ليجمع أول مليون دولار؟
ما مدة العمل اللازمة للمواطن العربي ليجمع أول مليون دولار؟
أجرى موقع "بيكودي" إحصاءً للمدة التي يمكن للعامل أن يجمع مليون دولار، التي تشمل 102 دولة حول العالم بناء على متوسط الأجور في كل دولة. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:06+0000
2023-04-27T08:06+0000
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وأظهر الإحصاء أن المدة تتراوح بين نحو 14 عاما و603 أعوام، وأن قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا بمدة تصل إلى 21 عاما يمكن خلالها جمع أول مليون دولار.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما مدة العمل اللازمة للمواطن العربي ليجمع أول مليون دولار؟

08:06 GMT 27.04.2023
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أجرى موقع "بيكودي" إحصاءً للمدة التي يمكن للعامل أن يجمع مليون دولار، التي تشمل 102 دولة حول العالم بناء على متوسط الأجور في كل دولة.
وأظهر الإحصاء أن المدة تتراوح بين نحو 14 عاما و603 أعوام، وأن قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا بمدة تصل إلى 21 عاما يمكن خلالها جمع أول مليون دولار.
ما مدة العمل اللازمة للمواطن العربي ليجمع أول مليون دولار؟ - سبوتنيك عربي
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