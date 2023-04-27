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بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20230427/محطة-الطاقة-النووية-أكويو-في-تركيا-1076371049.html
محطة الطاقة النووية "أكويو" في تركيا
محطة الطاقة النووية "أكويو" في تركيا
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:35+0000
2023-04-27T14:35+0000
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وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.اقرأ أيضا - خبير تركي لـ"سبوتنيك": نخطط لإطلاق أول مفاعل نووي هذا العامويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/ نيسان عام 2018.تعرف، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك"، على مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية "أكويو" في تركيا.
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أخبار تركيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
أخبار تركيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика

محطة الطاقة النووية "أكويو" في تركيا

14:35 GMT 27.04.2023
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو.
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
اقرأ أيضا - خبير تركي لـ"سبوتنيك": نخطط لإطلاق أول مفاعل نووي هذا العام
ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/ نيسان عام 2018.
تعرف، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك"، على مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية "أكويو" في تركيا.
محطة الطاقة النووية أكويو في تركيا - سبوتنيك عربي
محطة الطاقة النووية أكويو في تركيا - سبوتنيك عربي
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