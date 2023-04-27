https://sputnikarabic.ae/20230427/مخاطر-الوضع-الإنساني-تحت-رصاص-المتصارعين-في-السودان-1076378625.html
مخاطر الوضع الإنساني تحت رصاص المتصارعين في السودان
مخاطر الوضع الإنساني تحت رصاص المتصارعين في السودان
في ظل الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تبرز أزمات تلاحق المواطنين، أهمها الوضع الصحي، مع تحذيرات مختلفة من نقص الإمدادات الطبية... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:53+0000
2023-04-27T14:53+0000
2023-04-28T07:19+0000
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مخاطر الوضع الإنساني تحت رصاص المتصارعين في السودان
أسبوعان على بداية الصراع، خلّف مئات القتلى وآلاف المصابين من المدنيين والعسكريين، وهو ما انعكس على أعداد اللاجئين والنازحين من البلاد إلى دول الجوار، بالتوازي مع عمليات نقل رعايا الدول إلى بلادهم عبر الطائرات والسفن والحافلات.في هذا السياق، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، محمد إبراهيم، إن القطاع الصحي يقدم الخدمات لجرحى الحرب والإصابات والأمراض المزمنة في ظل ظروف بالغة التعقيد.وذكر أن "الأطقم الطبية عملت 449 عملية مقارنة بـ3000 آلاف عملية يوميا في أيام السلم، ما يعني أنه لا يوجد أي نقص".من جهتها، وصفت الناشطة الحقوقية السودانية، رشيدة شمس الدين، الوضع في السودان بالكارثي، مشددة على أن فاتورة الحرب يدفعها الشعب السوداني.وقالت إن كل المدن والأحياء تضررت من الحرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثلما حدث في الخرطوم ودارفور والنيل الأبيض.وحمّلت المتحاربين مسؤولية ما يجري في البلاد واتهمتهم بجنون السلطة، مبينة أن الجيوش لها مكانة خاصة لدى شعوبها، لكن الجيش السوداني وسّع الهوة مع المواطنين.وفي نفس الموضوع، ترى الناشطة الحقوقية، رانيا ماضي، أن هناك تقصيرا دوليا في عمل المنظمات الدولية في السودان، لكن السلطات السودانية لا تسعى إلى لفت النظر إلى ما يجري في البلاد.وأضافت أنه عند وصول السكان لدول آمنة يستطيع طلب اللجوء لدول أخرى، لكنها أيضًا تتطلب إجراءات قاسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, аудио
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, аудио
مخاطر الوضع الإنساني تحت رصاص المتصارعين في السودان
14:53 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 07:19 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
في ظل الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تبرز أزمات تلاحق المواطنين، أهمها الوضع الصحي، مع تحذيرات مختلفة من نقص الإمدادات الطبية والأدوية، ما يزيد المخاوف من انهيار الأوضاع الصحية والإنسانية، خاصة وأن توقعات استمرار الحرب هي الأقرب.
أسبوعان على بداية الصراع
، خلّف مئات القتلى وآلاف المصابين من المدنيين والعسكريين، وهو ما انعكس على أعداد اللاجئين والنازحين من البلاد إلى دول الجوار، بالتوازي مع عمليات نقل رعايا الدول إلى بلادهم عبر الطائرات والسفن والحافلات.
كما تضررت قطاعات المياه والاتصالات والإنترنت، ما يجعل السودان في عزلة عن العالم، حتى مع الهدنة الإنسانية التي تقرر العمل بها لمدة ثلاثة أيام وتم خرقها في بعض الأحيان.
في هذا السياق، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، محمد إبراهيم، إن القطاع الصحي يقدم الخدمات لجرحى الحرب والإصابات والأمراض المزمنة في ظل ظروف بالغة التعقيد.
وأشار إلى أن الحديث عن النواقص غير وارد، فيما يخص المخزون الموجود للمستهلكات الطبية والصيدلانية والأدوية المنقذة للحياة، لكنه في نفس الوقت أكد صعوبة إيصال بعض المعونات لبعض المستشفيات لوجودها في المناطق المتاخمة للاشتباكات.
وذكر أن "الأطقم الطبية عملت 449 عملية مقارنة بـ3000 آلاف عملية يوميا في أيام السلم، ما يعني أنه لا يوجد أي نقص".
من جهتها، وصفت الناشطة الحقوقية السودانية، رشيدة شمس الدين، الوضع في السودان
بالكارثي، مشددة على أن فاتورة الحرب يدفعها الشعب السوداني.
وقالت إن كل المدن والأحياء تضررت من الحرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثلما حدث في الخرطوم ودارفور والنيل الأبيض.
وذكرت أن ولايات السودان شهدت تكدسا في السكان وانعدام المواد الغذائية وانعدام الأمن، إضافة إلى المشاكل البيئية نتيجة تكدس الجثث في مناطق مختلفة.
وحمّلت المتحاربين مسؤولية ما يجري في البلاد واتهمتهم بجنون السلطة، مبينة أن الجيوش لها مكانة خاصة لدى شعوبها، لكن الجيش السوداني وسّع الهوة مع المواطنين.
وفي نفس الموضوع، ترى الناشطة الحقوقية، رانيا ماضي، أن هناك تقصيرا دوليا في عمل المنظمات الدولية في السودان، لكن السلطات السودانية
لا تسعى إلى لفت النظر إلى ما يجري في البلاد.
وأوضحت أن السودان لا يعتبر في حالة حرب، لذلك يجب أن تستند حالات الحروب إلى ما يؤدي إلى ضرر شخصية الفرد الذي يتقدم بطلب اللجوء، وهي من ضمن الشروط التي تلتزم بها المنظمات الدولية.
وأضافت أنه عند وصول السكان لدول آمنة يستطيع طلب اللجوء لدول أخرى، لكنها أيضًا تتطلب إجراءات قاسية.