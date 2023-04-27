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مخاطر الوضع الإنساني تحت رصاص المتصارعين في السودان

مخاطر الوضع الإنساني تحت رصاص المتصارعين في السودان

في ظل الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تبرز أزمات تلاحق المواطنين، أهمها الوضع الصحي، مع تحذيرات مختلفة من نقص الإمدادات الطبية... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T14:53+0000

2023-04-27T14:53+0000

2023-04-28T07:19+0000

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27-4 Mesaha مخاطر الوضع الإنساني تحت رصاص المتصارعين في السودان

أسبوعان على بداية الصراع، خلّف مئات القتلى وآلاف المصابين من المدنيين والعسكريين، وهو ما انعكس على أعداد اللاجئين والنازحين من البلاد إلى دول الجوار، بالتوازي مع عمليات نقل رعايا الدول إلى بلادهم عبر الطائرات والسفن والحافلات.في هذا السياق، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، محمد إبراهيم، إن القطاع الصحي يقدم الخدمات لجرحى الحرب والإصابات والأمراض المزمنة في ظل ظروف بالغة التعقيد.وذكر أن "الأطقم الطبية عملت 449 عملية مقارنة بـ3000 آلاف عملية يوميا في أيام السلم، ما يعني أنه لا يوجد أي نقص".من جهتها، وصفت الناشطة الحقوقية السودانية، رشيدة شمس الدين، الوضع في السودان بالكارثي، مشددة على أن فاتورة الحرب يدفعها الشعب السوداني.وقالت إن كل المدن والأحياء تضررت من الحرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثلما حدث في الخرطوم ودارفور والنيل الأبيض.وحمّلت المتحاربين مسؤولية ما يجري في البلاد واتهمتهم بجنون السلطة، مبينة أن الجيوش لها مكانة خاصة لدى شعوبها، لكن الجيش السوداني وسّع الهوة مع المواطنين.وفي نفس الموضوع، ترى الناشطة الحقوقية، رانيا ماضي، أن هناك تقصيرا دوليا في عمل المنظمات الدولية في السودان، لكن السلطات السودانية لا تسعى إلى لفت النظر إلى ما يجري في البلاد.وأضافت أنه عند وصول السكان لدول آمنة يستطيع طلب اللجوء لدول أخرى، لكنها أيضًا تتطلب إجراءات قاسية.

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مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, аудио