https://sputnikarabic.ae/20230427/مسيرة-فدائية-روسية-تحول-منظومة-إس-300-أوكرانية-إلى-رماد-فيديو-1076387217.html
مسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
مسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
دمرت مسيرة روسية من طراز "لانتسيت-3" بطارية دفاع جوي أوكرانية من طراز "إس-300" في مقاطعة خيرسون. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T17:32+0000
2023-04-27T17:32+0000
2023-04-27T17:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتم تدمير أربع منظومات "إس-300" بالإجمال، ومنظومة "غيبارد" ألمانية الصنع، أمس الأربعاء.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرلحظة الاستهداف، حيث رصدت المسيرة الروسية تحرك منصة الإطلاق الأوكرانية من خلال كاميراتها عالية الدقة.وسرعان ما انطلقت المسيرة نحو هدفها، حيث اصطدمت بجسم الصواريخ المنصوبة وخلفت انفجارا هائلا.وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مقاتلات روسية أسقطت قاذفة أوكرانية من طراز "سو-24"، خلال اليوم الماضي.وجاء في التقرير أن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية ليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الدفاع الجوي الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية، وأربع قذائف من راجمات "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الخاصة-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-مموه-فيديو-1075628666.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
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دمرت مسيرة روسية من طراز "لانتسيت-3" بطارية دفاع جوي أوكرانية من طراز "إس-300" في مقاطعة خيرسون.
وتم تدمير أربع منظومات "إس-300" بالإجمال، ومنظومة "غيبارد" ألمانية الصنع، أمس الأربعاء.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرلحظة الاستهداف، حيث رصدت المسيرة الروسية تحرك منصة الإطلاق الأوكرانية من خلال كاميراتها عالية الدقة.
وسرعان ما انطلقت المسيرة نحو هدفها، حيث اصطدمت بجسم الصواريخ المنصوبة وخلفت انفجارا هائلا.
وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مقاتلات روسية أسقطت قاذفة أوكرانية من طراز "سو-24"، خلال اليوم الماضي.
وجاء في التقرير أن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية ليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الدفاع الجوي الروسي
21 طائرة مسيرة أوكرانية، وأربع قذائف من راجمات "هيمارس".