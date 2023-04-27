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https://sputnikarabic.ae/20230427/من-أجل-كل-لاجئ-مبادرة-لتشغيل-اللاجئات-بالحرف-اليدوية-1076395305.html
"من أجل كل لاجئ"... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
"من أجل كل لاجئ"... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
استقر مئات اللاجئين القادمين إلى مصر، وخصوصا أصحاب الجنسيات السودانية، في مدينة السادس من أكتوبر، قرب العاصمة المصرية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T21:15+0000
2023-04-27T21:15+0000
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وخلال سنوات العيش في وطن اللجوء، استطاع هؤلاء تكوين مبادرات لتحسين أوضاعهم، وخصوصا وضع المرأة.وبين تلك المبادرات، مبادرة "من أجل كل لاجئ"، التي أسسها مجموعة من اللاجئين السودانيين لخدمة مجتمع اللاجئين بمصر.وكبداية لفعاليات تلك المبادرة، كانت المرأة على رأس الأولويات، فقدمت أماني أبو بكر، مؤسسة ومدربة بالمبادرة، تدريبًا عمليًا لمجموعة من السيدات لتعليمهن وتشغيلهن بإحدى الحرف اليدوية وهي صناعة المشغولات بالخرز.وتضيف: "كان التدريب جيدًا جدًا، واستطعنا من خلال المشغولات الناتجة عنه، توفير عمل لبعض السيدات اللاجئات من المنزل، فأصعب ما يواجه السيدات اللاجئات هو الحصول على مصدر دخل في ظل الصعوبات التي يعانينها، إذ إنّ فيهن من لديها إعاقة أو تعول أطفالا ولا تستطيع الخروج من المنزل للعمل، وكان ذلك أحد أهم أهدافنا، وهو توفير فرصة عمل لهن من المنزل".وتقول زهراء عبدالله، لاجئة سودانية مستفيدة من التدريب "حصلنا على تدريب في صناعة المشغولات اليدوية بالخرز، وخاصة صناعة النجوم ذات الخمس زوايا، وحصل على التدريب ما يقارب 25 إلى 30 سيدة، ووفقنا في التدريب وحصلنا على شهادات باجتيازه، وطلبت إدارة المبادرة أن ننتج مشغولات مرة أخرى.وتوضح زهراء أن كل سيدة تستطيع أن تصنع من 2 إلى 5 مشغولات يدوية أسبوعيا، وذلك خلال وجودها بمنزلها.أما عن التسويق، فتقول أماني أبوبكر إن "المبادرة نجحت في تسويق منتجات المتدربات من اللاجئات، حيث نجحنا بالاتفاق مع شركة تدعى يدوي، في تسويق كل المنتجات التي صنعتها اللاجئات خلال التدريب، بل وتتحمل الشركة تكلفة المواد الخام وتصدر وتبيع المنتجات".وذكرت زهراء عبدالله أن المبادرة كانت مفيدة للمجتمع وكذلك للسيدات اللاتي اشتركن في التدريب، حيث تستطيع توفير مصدر دخل، كما تستطيع تعليم أخريات من مجتمع اللاجئين.واختتمت أماني أبو بكر حديثها قائلة إن طموحها هو أن تستطيع توفير فرصة عمل لكل سيدة لاجئة أو مهاجرة من منزلها.وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن عدد غير المصريين الذين تم استقبالهم عبر المنافد الحدودية مع السودان حتى اليوم الخميس (27 نيسان/ أبريل) الجاري، بلغ أكثر من 16 ألف شخص.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر وصل إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ.ويوجد في مصر ما لا يقل عن 5 ملايين سوداني، وفق تقديرات سودانية غير رسمية، من بينهم ما يقرب من 53 ألف لاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في حين لا تتوفر إحصائيات مصرية معلنة عن إجمالي السودانيين بمصر، في الوقت الذي تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 4 ملايين سوداني.ووفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات (جهة حكومية)، فإن الجالية السودانية بمصر تتوزع بواقع أكثر من 40 ألف أسرة في منطقة الجبل الأصفر، وضاحية عين شمس بالقاهرة، بجانب الوافدين بعد عام 1995 الذين يتمركزون في المناطق الصناعية مثل مدينتي العاشر من رمضان (شرقي القاهرة) و6 أكتوبر، إضافة للمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وبحسب الموقع الرسمي لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
https://sputnikarabic.ae/20230427/مصر-استقبال-16-ألف-شخص-من-غير-المصريين-عبر-المنافذ-الحدودية-مع-السودان-1076378853.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, أخبار مصر الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, أخبار مصر الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

"من أجل كل لاجئ"... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية

21:15 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Haisam Mahgoub
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حصري
استقر مئات اللاجئين القادمين إلى مصر، وخصوصا أصحاب الجنسيات السودانية، في مدينة السادس من أكتوبر، قرب العاصمة المصرية.
وخلال سنوات العيش في وطن اللجوء، استطاع هؤلاء تكوين مبادرات لتحسين أوضاعهم، وخصوصا وضع المرأة.
وبين تلك المبادرات، مبادرة "من أجل كل لاجئ"، التي أسسها مجموعة من اللاجئين السودانيين لخدمة مجتمع اللاجئين بمصر.
وكبداية لفعاليات تلك المبادرة، كانت المرأة على رأس الأولويات، فقدمت أماني أبو بكر، مؤسسة ومدربة بالمبادرة، تدريبًا عمليًا لمجموعة من السيدات لتعليمهن وتشغيلهن بإحدى الحرف اليدوية وهي صناعة المشغولات بالخرز.
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
© Sputnik . Haisam Mahgoubمن أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
1/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
2/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
3/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
4/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
5/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
6/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
7/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
8/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
9/9
© Sputnik . Haisam Mahgoub
من أجل كل لاجئ ... مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية
تقول أماني لـ"سبوتنيك": "حصلت على تدريب مدربين، وقمت بتدريب عدد كبير من السيدات على صناعة المشغولات اليدوية بالخرز".
وتضيف: "كان التدريب جيدًا جدًا، واستطعنا من خلال المشغولات الناتجة عنه، توفير عمل لبعض السيدات اللاجئات من المنزل، فأصعب ما يواجه السيدات اللاجئات هو الحصول على مصدر دخل في ظل الصعوبات التي يعانينها، إذ إنّ فيهن من لديها إعاقة أو تعول أطفالا ولا تستطيع الخروج من المنزل للعمل، وكان ذلك أحد أهم أهدافنا، وهو توفير فرصة عمل لهن من المنزل".
وتقول زهراء عبدالله، لاجئة سودانية مستفيدة من التدريب "حصلنا على تدريب في صناعة المشغولات اليدوية بالخرز، وخاصة صناعة النجوم ذات الخمس زوايا، وحصل على التدريب ما يقارب 25 إلى 30 سيدة، ووفقنا في التدريب وحصلنا على شهادات باجتيازه، وطلبت إدارة المبادرة أن ننتج مشغولات مرة أخرى.
وتوضح زهراء أن كل سيدة تستطيع أن تصنع من 2 إلى 5 مشغولات يدوية أسبوعيا، وذلك خلال وجودها بمنزلها.
أما عن التسويق، فتقول أماني أبوبكر إن "المبادرة نجحت في تسويق منتجات المتدربات من اللاجئات، حيث نجحنا بالاتفاق مع شركة تدعى يدوي، في تسويق كل المنتجات التي صنعتها اللاجئات خلال التدريب، بل وتتحمل الشركة تكلفة المواد الخام وتصدر وتبيع المنتجات".
وتضيف أماني أن "الدخل الذي توفره السيدات من خلال العمل بالمشغولات اليدوية من المنزل أفضل من العمل في المصانع، حيث لا تتعدى قيمة اليومية لأي منهن 70 جنيها".
وذكرت زهراء عبدالله أن المبادرة كانت مفيدة للمجتمع وكذلك للسيدات اللاتي اشتركن في التدريب، حيث تستطيع توفير مصدر دخل، كما تستطيع تعليم أخريات من مجتمع اللاجئين.
واختتمت أماني أبو بكر حديثها قائلة إن طموحها هو أن تستطيع توفير فرصة عمل لكل سيدة لاجئة أو مهاجرة من منزلها.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن عدد غير المصريين الذين تم استقبالهم عبر المنافد الحدودية مع السودان حتى اليوم الخميس (27 نيسان/ أبريل) الجاري، بلغ أكثر من 16 ألف شخص.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
مصر: استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان
14:44 GMT
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، أن "أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، فيما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد على 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر وصل إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ.
ويوجد في مصر ما لا يقل عن 5 ملايين سوداني، وفق تقديرات سودانية غير رسمية، من بينهم ما يقرب من 53 ألف لاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في حين لا تتوفر إحصائيات مصرية معلنة عن إجمالي السودانيين بمصر، في الوقت الذي تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 4 ملايين سوداني.
ووفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات (جهة حكومية)، فإن الجالية السودانية بمصر تتوزع بواقع أكثر من 40 ألف أسرة في منطقة الجبل الأصفر، وضاحية عين شمس بالقاهرة، بجانب الوافدين بعد عام 1995 الذين يتمركزون في المناطق الصناعية مثل مدينتي العاشر من رمضان (شرقي القاهرة) و6 أكتوبر، إضافة للمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبحسب الموقع الرسمي لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
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