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https://sputnikarabic.ae/20230427/نائبة-أمريكية-تتصرف-بطريقة-غريبة-جدا-مع-الإنجيل-فيديو-1076370967.html
نائبة أمريكية تتصرف بطريقة غريبة جدا مع الإنجيل... فيديو
نائبة أمريكية تتصرف بطريقة غريبة جدا مع الإنجيل... فيديو
ظهرت ستاهل هاميلتون، عضوة في مجلس نواب ولاية أريزونا الأمريكية، وهي تتصرف بشكل عدائي وغريب مع نسختين من الإنجيل كانتا في صالة مخصصة لأعضاء المجلس فقط. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:47+0000
2023-04-27T13:47+0000
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وعرضت الفيديو وسائل إعلامية مختلفة، منها "فوكس نيوز". وتعمدت هاميلتون، البالغة من العمر 40 عاما، إخفاء النسختين برغم وجود أعضاء آخرين في الصالة. ورفضت النائبة كشف سبب إخفاء النسخ.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نائبة أمريكية تتصرف بطريقة غريبة جدا مع الإنجيل... فيديو

13:47 GMT 27.04.2023
© AP Photo / John Minchilloتجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
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ظهرت ستاهل هاميلتون، عضوة في مجلس نواب ولاية أريزونا الأمريكية، وهي تتصرف بشكل عدائي وغريب مع نسختين من الإنجيل كانتا في صالة مخصصة لأعضاء المجلس فقط.
وعرضت الفيديو وسائل إعلامية مختلفة، منها "فوكس نيوز". وتعمدت هاميلتون، البالغة من العمر 40 عاما، إخفاء النسختين برغم وجود أعضاء آخرين في الصالة. ورفضت النائبة كشف سبب إخفاء النسخ.
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