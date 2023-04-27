https://sputnikarabic.ae/20230427/نائبة-أمريكية-تتصرف-بطريقة-غريبة-جدا-مع-الإنجيل-فيديو-1076370967.html
نائبة أمريكية تتصرف بطريقة غريبة جدا مع الإنجيل... فيديو
نائبة أمريكية تتصرف بطريقة غريبة جدا مع الإنجيل... فيديو
ظهرت ستاهل هاميلتون، عضوة في مجلس نواب ولاية أريزونا الأمريكية، وهي تتصرف بشكل عدائي وغريب مع نسختين من الإنجيل كانتا في صالة مخصصة لأعضاء المجلس فقط. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T13:47+0000
2023-04-27T13:47+0000
2023-04-27T13:47+0000
نادي الفيديو
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وعرضت الفيديو وسائل إعلامية مختلفة، منها "فوكس نيوز". وتعمدت هاميلتون، البالغة من العمر 40 عاما، إخفاء النسختين برغم وجود أعضاء آخرين في الصالة. ورفضت النائبة كشف سبب إخفاء النسخ.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نائبة أمريكية تتصرف بطريقة غريبة جدا مع الإنجيل... فيديو
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ظهرت ستاهل هاميلتون، عضوة في مجلس نواب ولاية أريزونا الأمريكية، وهي تتصرف بشكل عدائي وغريب مع نسختين من الإنجيل كانتا في صالة مخصصة لأعضاء المجلس فقط.
وعرضت الفيديو وسائل إعلامية مختلفة، منها "فوكس نيوز". وتعمدت هاميلتون، البالغة من العمر 40 عاما، إخفاء النسختين برغم وجود أعضاء آخرين في الصالة. ورفضت النائبة كشف سبب إخفاء النسخ.