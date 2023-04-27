https://sputnikarabic.ae/20230427/نائب-لبناني-لا-يمكن-حل-ملف-النزوح-السوري-إلا-بالتواصل-بين-الحكومتين-اللبنانية-والسورية-1076354425.html

نائب لبناني: لا يمكن حل ملف النزوح السوري إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية

نائب لبناني: لا يمكن حل ملف النزوح السوري إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية

أكد النائب محمد خواجة، وعضو كتلة "التنمية والتحرير"، أنه لا يمكن حل ملف النزوح السوري في لبنان، إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لأنه ملف كبير... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T08:33+0000

2023-04-27T08:33+0000

2023-04-27T08:33+0000

مجتمع

أخبار سوريا اليوم

لبنان

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069485876_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_72ccc7e49d6e1af1c9f4e21bff7ab2ee.jpg

وقال خواجة، في تصريحات خاصة لوكاله"سبوتنيك"، إن "الأعداد التي نزحت إلى لبنان قياسًا على الجغرافية اللبنانية وعدد السكان هو الأكبر في تاريخ البشرية، هناك نزوح بحجم 50% من الشعب اللبناني، وتحملنا لسنوات طويلة وكان الوضع في سوريا لا يسمح للأشقاء السوريين بالعودة إلى بلادهم، ولكن اليوم هناك مناطق كثيرة شاسعة وواسعة في سوريا خاصة المدن الرئيسية بقبضة الجيش السوري وفيها أمان قد تكون أفضل من بعض المناطق في لبنان".وذكر خواجة أن "ملف بهذا الحجم لا يمكن حله إذا لم يحصل تواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية، ووضع استراتيجية مدروسة مشتركة وفقًا لرزنامة، أما إعادة 50 و200 شخص في الليلة الواحدة يدخل المئات، لأن عمليات التهريب لا تزال قائمة حتى اليوم عبر مهربين إن كان في الأراضي السورية أو اللبنانية".وكما أضاف خواجة: "نحن مع مساعدة النازحين للعودة إلى أرضهم، ولكن لماذا الجهات المانحة تريد مساعدتهم في لبنان ولا تساعدهم في سوريا، الأجدى مساعدتهم في أرضهم، وإذا غادروا إلى سوريا يقطعون عنهم المساعدة، فليفسر لنا أحد الأسباب، هذا السؤال يجب أن تجيب عليه الجهات المانحة تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".

https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الداخلية-العراقي-شعبنا-بأطيافه-داعم-للقضية-الفلسطينية-1076340391.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار العالم العربي