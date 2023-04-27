https://sputnikarabic.ae/20230427/نائب-لبناني-لا-يمكن-حل-ملف-النزوح-السوري-إلا-بالتواصل-بين-الحكومتين-اللبنانية-والسورية-1076354425.html
نائب لبناني: لا يمكن حل ملف النزوح السوري إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية
نائب لبناني: لا يمكن حل ملف النزوح السوري إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية
أكد النائب محمد خواجة، وعضو كتلة "التنمية والتحرير"، أنه لا يمكن حل ملف النزوح السوري في لبنان، إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لأنه ملف كبير... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:33+0000
2023-04-27T08:33+0000
2023-04-27T08:33+0000
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وقال خواجة، في تصريحات خاصة لوكاله"سبوتنيك"، إن "الأعداد التي نزحت إلى لبنان قياسًا على الجغرافية اللبنانية وعدد السكان هو الأكبر في تاريخ البشرية، هناك نزوح بحجم 50% من الشعب اللبناني، وتحملنا لسنوات طويلة وكان الوضع في سوريا لا يسمح للأشقاء السوريين بالعودة إلى بلادهم، ولكن اليوم هناك مناطق كثيرة شاسعة وواسعة في سوريا خاصة المدن الرئيسية بقبضة الجيش السوري وفيها أمان قد تكون أفضل من بعض المناطق في لبنان".وذكر خواجة أن "ملف بهذا الحجم لا يمكن حله إذا لم يحصل تواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية، ووضع استراتيجية مدروسة مشتركة وفقًا لرزنامة، أما إعادة 50 و200 شخص في الليلة الواحدة يدخل المئات، لأن عمليات التهريب لا تزال قائمة حتى اليوم عبر مهربين إن كان في الأراضي السورية أو اللبنانية".وكما أضاف خواجة: "نحن مع مساعدة النازحين للعودة إلى أرضهم، ولكن لماذا الجهات المانحة تريد مساعدتهم في لبنان ولا تساعدهم في سوريا، الأجدى مساعدتهم في أرضهم، وإذا غادروا إلى سوريا يقطعون عنهم المساعدة، فليفسر لنا أحد الأسباب، هذا السؤال يجب أن تجيب عليه الجهات المانحة تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الداخلية-العراقي-شعبنا-بأطيافه-داعم-للقضية-الفلسطينية-1076340391.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار العالم العربي
نائب لبناني: لا يمكن حل ملف النزوح السوري إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية
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أكد النائب محمد خواجة، وعضو كتلة "التنمية والتحرير"، أنه لا يمكن حل ملف النزوح السوري في لبنان، إلا بالتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لأنه ملف كبير وشائك.
وقال خواجة، في تصريحات خاصة لوكاله"سبوتنيك"، إن "الأعداد التي نزحت إلى لبنان قياسًا على الجغرافية اللبنانية وعدد السكان هو الأكبر في تاريخ البشرية، هناك نزوح بحجم 50% من الشعب اللبناني، وتحملنا لسنوات طويلة وكان الوضع في سوريا لا يسمح للأشقاء السوريين بالعودة إلى بلادهم، ولكن اليوم هناك مناطق كثيرة شاسعة وواسعة في سوريا خاصة المدن الرئيسية بقبضة الجيش السوري وفيها أمان قد تكون أفضل من بعض المناطق في لبنان".
ولفت خواجة إلى أن "لبنان اليوم بحالة إفلاس شامل واقتصاده منهك، والنزوح السوري يحمل اللبنانيين سنويًا ما لا يقل عن ملياري دولار، وليس لدى اللبنانيين القدرة على التحمل بعد".
وذكر خواجة أن "ملف بهذا الحجم لا يمكن حله إذا لم يحصل تواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية، ووضع استراتيجية مدروسة مشتركة وفقًا لرزنامة، أما إعادة 50 و200 شخص في الليلة الواحدة يدخل المئات، لأن عمليات التهريب لا تزال قائمة حتى اليوم عبر مهربين إن كان في الأراضي السورية أو اللبنانية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تمنع عودة النازحين السوريين، والأسباب واضحة تمامًا، كانت ورقة ضغط أساسية خلال السنوات الماضية على لبنان وكانت من أسباب إنهاك الاقتصاد اللبناني... وإذا توتر الوضع في لبنان ولا أرى ذلك، فإنه من الممكن استخدام هذه القوة البشرية الكبيرة لغير مصلحة لبنان وسوريا".
وكما أضاف خواجة: "نحن مع مساعدة النازحين للعودة إلى أرضهم
، ولكن لماذا الجهات المانحة تريد مساعدتهم في لبنان ولا تساعدهم في سوريا، الأجدى مساعدتهم في أرضهم، وإذا غادروا إلى سوريا يقطعون عنهم المساعدة، فليفسر لنا أحد الأسباب، هذا السؤال يجب أن تجيب عليه الجهات المانحة تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".