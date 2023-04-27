https://sputnikarabic.ae/20230427/هل-تعود-سوريا-للجامعة-العربية-من-البوابة-السعودية؟-1076373819.html
هل تعود سوريا للجامعة العربية من البوابة السعودية؟
هل تعود سوريا للجامعة العربية من البوابة السعودية؟
نناقش في هذه الحلقة: تقارير أمريكية تؤكد تراجع القوات الأوكرانية عن شن هجوم مضاد، زيارة وزير الخارجية السوري للرياض، الولايات المتحدة تهدد السعودية مع وقف... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T14:22+0000
2023-04-27T14:22+0000
2023-04-27T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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أتعود سوريا للجامعة العربية من البوابة السعودية؟
أتعود سوريا للجامعة العربية من البوابة السعودية؟
بحثت السعودية وسوريا خطوات تسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد، خلال زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، للرياض.وهذا ما علق عليه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، بسام أبو عبد الله:بدوره، قال سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات في الرياض:خبير سعودي: لا نقارع أي دولة للحل مكانها لا الولايات المتحدة ولا غيرهابالرغم من تهديد المسؤولين في إدارة بايدن بإعادة النظر بالعلاقات مع السعودية وفرض عقوبات عليها بعد أن وافقت الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + على خفض إنتاج النفط، إلا أنهم لم يبدأوا هذه العملية فعليا.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي سعد عبدالله الحامد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
هل تعود سوريا للجامعة العربية من البوابة السعودية؟
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: تقارير أمريكية تؤكد تراجع القوات الأوكرانية عن شن هجوم مضاد، زيارة وزير الخارجية السوري للرياض، الولايات المتحدة تهدد السعودية مع وقف التنفيذ.
بحثت السعودية وسوريا خطوات تسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد، خلال زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، للرياض.
وهذا ما علق عليه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، بسام أبو عبد الله:
سوريا ليست مستعجلة للعودة إلى الجامعة العربية ولن تدفع ثمنا لهذه العودة لأنه بالأساس تجميد عضوية سوريا كان مخالفا لميثاق الجامعة، ولكن يبدو أن السعودية ستكون هي البوابة لعودة سوريا، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي ضربت مشروعا كبيرا للأطلسي كان يؤسس له منذ سنوات على حدودها تمهيدا لتفتيت روسيا وأيضا التحالف الروسي الصيني، كل ذلك ينعكس على دول المنطقة بما في ذلك السعودية، لإعادة التموضع وموازنة مصالحها.
بدوره، قال سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات في الرياض:
هذه الزيارة تتويج للجهود السابقة التي بذلتها المملكة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، والآن قطار السلام بدأ يتحرك وسوريا التي كانت ولا زالت من النظام العربي الأساسي هي الآن بحاجة لأن نقف إلى جانبها في هذه المرحلة.
خبير سعودي: لا نقارع أي دولة للحل مكانها لا الولايات المتحدة ولا غيرها
بالرغم من تهديد المسؤولين في إدارة بايدن بإعادة النظر بالعلاقات مع السعودية وفرض عقوبات عليها بعد أن وافقت الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + على خفض إنتاج النفط، إلا أنهم لم يبدأوا هذه العملية فعليا.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي سعد عبدالله الحامد:
أي دولة لها مطلق الصلاحية أن تقيم علاقات مع دول أخرى دون أن تخل بمصالحها وتسبب مشاكل معها، وهذا مكفول في ميثاق الأمم المتحدة، وعلاقاتها مع روسيا كبقية الدول، فالمملكة انتهجت الحياد من الأزمة الأوكرانية، وساعدتهم بالطاقة وبالمسائل الإنسانية والإغاثية، والولايات المتحدة لن تفرض على المملكة أي عقوبات ولن تعيد النظر بهذه العلاقات لأنها حليف استراتيجي وتربطنا بها مصالح مشتركة، وصحيح أن المملكة اليوم مركز قرار اقتصادي وسياسي وتحقق استقرار المنطقة، وتنشد السلام، ولكن لا تقارع أي دولة لحل مكانها لا الولايات المتحدة ولا غيرها.
التفاصيل في الملف الصوتي...