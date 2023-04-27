https://sputnikarabic.ae/20230427/وزيرا-الطاقة-الجزائري-والسوري-يبحثان-فرص-الاستثمار-في-المحروقات--1076363530.html

وزيرا الطاقة الجزائري والسوري يبحثان فرص الاستثمار في المحروقات

وزيرا الطاقة الجزائري والسوري يبحثان فرص الاستثمار في المحروقات

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، فراس حسن قدور، في الجزائر، اليوم الخميس، فرص التعاون والاستثمار بين... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T10:37+0000

2023-04-27T10:37+0000

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مجتمع

الجزائر

وزارة الطاقة الجزائرية

أخبار سوريا اليوم

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الجزائر - سبوتنيك. وفي بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية: "تحدث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، فراس حسن قدور، مرفوقا بوفد من الوزارة". وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون والاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والصيانة وتبادل الخبرات بين سونلغاز وشركة الكهرباء السورية.ويقوم وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/ أبريل.وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان سابق، إن "هذه الزيارة تندرج في إطار بحث سبل التعاون الممكنة بين البلدين، في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، في مجال الغاز والمناجم والمنتجات النفطية، وكذلك في مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء".وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الجزائر، حيث التقى بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وسلم رسالة نصية من الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

https://sputnikarabic.ae/20230425/سوريا-تشكر-الجزائر-على-إجلاء-رعايا-لها-من-السودان-1076276614.html

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