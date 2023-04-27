https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-الصناعة-السوري-لـ-سبوتنيك-مقبلون-على-انفتاحات-اقتصادية-مبشرة-1076368274.html
وزير الصناعة السوري لـ "سبوتنيك": مقبلون على انفتاحات اقتصادية مبشرة
وزير الصناعة السوري لـ "سبوتنيك": مقبلون على انفتاحات اقتصادية مبشرة
كشف وزير الصناعة السوري الدكتور عبد القادر جوخدار أن سوريا مقبلة على انفتاحات اقتصادية مبشرة في الفترة المقبلة، منوهًا بالتعاون الاقتصادي القائم بين سوريا وكل... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T12:20+0000
2023-04-27T12:20+0000
2023-04-27T12:20+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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وأشار جوخدار في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إلى أن "الصناعة السورية كانت قبل الحرب قادرة على تأمين كافة المواد الأولية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي السوري وتأمين مستلزماته الأساسية".وأضاف الوزير جوخدار: "قبل الحرب المغرضة والجائرة على سوريا شهدت الصناعة السورية في الفترة من 2000- 2011تطوراً متصاعداً لكن الحرب استهدفت القطاع الصناعي وبقية القطاعات الحيوية الأخرى كمحطات الكهرباء والسدود وغير ذلك، وتركت أثراً كبيراً على الصناعة السورية إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد منذ أكثر من 12عام".وتابع: "القطاع العام والقطاع الخاص هما باكورة الاقتصاد السوري، وإن الاستثمارات والتشريعات الموجودة في سوريا تتيح لكافة المستثمرين المشاركة في عملية إعادة القطاع الصناعي كما كان سابقاً قبل سنوات الحرب، وهذا يدعو الجميع إلى التشاركية وفتح مجال الاستثمارات للنهوض بهذا القطاع الحيوي".وفي مؤتمر صحفي على هامش معرض "سيريا بلاست 2023"، أوضح الوزير جوخدار أن المعرض شهد 50 مشاركة من دول عربية وأجنبية، تنوعت في مجال تطبيقات المجال البتروكيميائي لافتاً إلى أن معرض "سيريا بلاست 2023" يمثل فرصة مهمة لكل الصناعيين من الدول العربية وأيضاً للشركات المحلية السورية لتبادل الخبرات وإيجاد فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص الصناعيين".محافظ دمشق: صناعة المواد الأولية تتطور في سوريابدوره أوضح محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، بأن إطلاق معرض "سيريا بلاست 2023" في مدينة المعارض الجديدة يسلط الضوء على المنتجات السورية لفتح نوافذ متعددة لتسويق وبيع هذه المنتجات في الأسواق الخارجية".من جانبه صرح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد غزوان المصري، لـ "سبوتنيك"، بأن "الصناعة السورية مدعومة اليوم من الحكومة وهي الحاضن رافد أساسي ومهم للاقتصاد السوري، وهي اليوم تعمل على تشغيل اليد العاملة السورية من خلال الدعم الحكومي الذي يتجاوب مع متطلبات هذا القطاع".النوري: العلاقات الاقتصادية لم تتوقف بين سوريا والعراقوأشار رئيس الوفد العراقي ممثل رئيس غرفة تجارة بغداد علاء النوري، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إلى أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق وسوريا لم تتوقف أبداً في كل الظروف التي مرت بها سوريا، نظراً لعوامل مشتركة كثيرة تربط البلدين في مجالي الصناعة والتجارة، إضافة إلى العامل الجغرافي المساعد".مشاركات من إيران والصين وتونس ولبنانوبيّن خلف مشهداني، مدير المجموعة المنظمة للمعرض، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن معرض "سيريا بلاست 2023" شهد مشاركة من إيران والصين وتونس ولبنان، وزارته وفود عربية من العراق ولبنان والأردن ومن السفارتين اليمنية والهندية وعدد من رجال الأعمال السوريين والعرب.وأشار إلى أن "المعروضات تمثل كل أنواع المنتجات البلاستيكية ابتداء من المادة الأولية إلى المنتج النهائي بكافة أصنافه بلاستيك منزلي وصناعي وزراعي وهندسي بالإضافة إلى خطوط الإنتاج"، منوهاً بالمشاركات الخارجية والخدمات الداعمة للصناعة السورية وللصناعيين السوريين.
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سبوتنيك عربي
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
وزير الصناعة السوري لـ "سبوتنيك": مقبلون على انفتاحات اقتصادية مبشرة
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كشف وزير الصناعة السوري الدكتور عبد القادر جوخدار أن سوريا مقبلة على انفتاحات اقتصادية مبشرة في الفترة المقبلة، منوهًا بالتعاون الاقتصادي القائم بين سوريا وكل من روسيا والصين وإيران وعدد من الدول العربية.
وأشار جوخدار في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إلى أن "الصناعة السورية كانت قبل الحرب قادرة على تأمين كافة المواد الأولية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي السوري وتأمين مستلزماته الأساسية".
وأضاف الوزير جوخدار: "قبل الحرب المغرضة والجائرة على سوريا شهدت الصناعة السورية في الفترة من 2000- 2011تطوراً متصاعداً لكن الحرب استهدفت القطاع الصناعي وبقية القطاعات الحيوية الأخرى كمحطات الكهرباء والسدود وغير ذلك، وتركت أثراً كبيراً على الصناعة السورية إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد منذ أكثر من 12عام".
على الرغم من ذلك صمدت الصناعة السورية صموداً كبيراً، وبعد توقف العمليات العسكرية لاحظنا بدء الصناعيين بتجهيز معاملهم ومنشآتهم، لاسيما أن القطاع العام لم يغب دقيقة واحدة عن السوق، والآن نحن في مرحلة مهمة جداً، وعلينا أن نضع الخطط والاستراتيجيات كي نكون موجودين ومنافسين في الأسواق الخارجية بشكل أو بآخر.
وتابع: "القطاع العام والقطاع الخاص هما باكورة الاقتصاد السوري، وإن الاستثمارات والتشريعات الموجودة في سوريا تتيح لكافة المستثمرين المشاركة في عملية إعادة القطاع الصناعي كما كان سابقاً قبل سنوات الحرب، وهذا يدعو الجميع إلى التشاركية وفتح مجال الاستثمارات للنهوض بهذا القطاع الحيوي".
وفي مؤتمر صحفي على هامش معرض "سيريا بلاست 2023"، أوضح الوزير جوخدار أن المعرض شهد 50 مشاركة من دول عربية وأجنبية، تنوعت في مجال تطبيقات المجال البتروكيميائي لافتاً إلى أن معرض "سيريا بلاست 2023" يمثل فرصة مهمة لكل الصناعيين من الدول العربية وأيضاً للشركات المحلية السورية لتبادل الخبرات وإيجاد فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص الصناعيين".
محافظ دمشق: صناعة المواد الأولية تتطور في سوريا
بدوره أوضح محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، بأن إطلاق معرض "سيريا بلاست 2023" في مدينة المعارض الجديدة يسلط الضوء على المنتجات السورية لفتح نوافذ متعددة لتسويق وبيع هذه المنتجات في الأسواق الخارجية".
ما لاحظناه في المعرض هو تطور صناعة المواد الأولية اللازمة للمنتجات البلاسيتيكية في سوريا، مما فتح الأفق أمام المعامل والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للانطلاق بعمليات الإنتاج.
من جانبه صرح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد غزوان المصري، لـ "سبوتنيك"، بأن "الصناعة السورية مدعومة اليوم من الحكومة وهي الحاضن رافد أساسي ومهم للاقتصاد السوري، وهي اليوم تعمل على تشغيل اليد العاملة السورية من خلال الدعم الحكومي الذي يتجاوب مع متطلبات هذا القطاع".
هناك تشبيك خارجي بهدف دعم عملية التصدير خارج سوريا، وهذه العملية تعتبر أولوية بالنسبة لنا كصناعيين، وقد بدأنا التواصل مع عدد من الدول العربية لتحقيق هذه الغاية.
النوري: العلاقات الاقتصادية لم تتوقف بين سوريا والعراق
وأشار رئيس الوفد العراقي ممثل رئيس غرفة تجارة بغداد علاء النوري، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إلى أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق وسوريا لم تتوقف أبداً في كل الظروف التي مرت بها سوريا، نظراً لعوامل مشتركة كثيرة تربط البلدين في مجالي الصناعة والتجارة، إضافة إلى العامل الجغرافي المساعد".
نحن دولتان متجاورتان، وعادة التاجر أو رجل الأعمال يبحث عن سرعة وصول الشحنة، وهذا عامل مساعد جداً لاستمرارية التواصل بين البلدين، ونحن دائماً نحاول أن نطبق رؤية الحكومتين بتطوير وتنشيط ودعم كل ما يتعلق بالواقع الاقتصادي السوري والعراقي.
مشاركات من إيران والصين وتونس ولبنان
وبيّن خلف مشهداني، مدير المجموعة المنظمة للمعرض، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن معرض "سيريا بلاست 2023" شهد مشاركة من إيران والصين وتونس ولبنان، وزارته وفود عربية من العراق ولبنان والأردن ومن السفارتين اليمنية والهندية وعدد من رجال الأعمال السوريين والعرب.
وأشار إلى أن "المعروضات تمثل كل أنواع المنتجات البلاستيكية ابتداء من المادة الأولية إلى المنتج النهائي بكافة أصنافه بلاستيك منزلي وصناعي وزراعي وهندسي بالإضافة إلى خطوط الإنتاج"، منوهاً بالمشاركات الخارجية والخدمات الداعمة للصناعة السورية
وللصناعيين السوريين.