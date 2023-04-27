https://sputnikarabic.ae/20230427/ولاية-سودانية-تحدد-موعدا-لاستئناف-الدراسة-1076365559.html
ولاية سودانية تحدد موعدا لاستئناف الدراسة
ولاية سودانية تحدد موعدا لاستئناف الدراسة
حددت وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة السودانية موعدا لاستئناف الدراسة بعد اكتمال جميع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T11:23+0000
2023-04-27T11:23+0000
2023-04-27T11:23+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أنه تقرر استئناف العام الدراسي للصف السادس الابتدائي والثالث الثانوي يوم الأحد المقبل 30 أبريل الجاري.من جانبه، صرح الدكتور كمال الدين عوض، مدير عام وزارة التربية والتعليم الوزير المكلف بأن انعقاد الامتحان التجريبي يوم الثلاثاء 2 مايو/ أيار المقبل، داعياً الطلاب التواجد في المدارس وفق التاريخ المقرر.وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع في إطار القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
ولاية سودانية تحدد موعدا لاستئناف الدراسة
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حددت وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة السودانية موعدا لاستئناف الدراسة بعد اكتمال جميع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية
"سونا" أنه تقرر استئناف العام الدراسي للصف السادس الابتدائي والثالث الثانوي يوم الأحد المقبل 30 أبريل الجاري.
من جانبه، صرح الدكتور كمال الدين عوض، مدير عام وزارة التربية والتعليم الوزير المكلف بأن انعقاد الامتحان التجريبي يوم الثلاثاء 2 مايو/ أيار المقبل، داعياً الطلاب التواجد في المدارس وفق التاريخ المقرر.
وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما سارعت دول عديدة إلى إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.
وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني
، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع في إطار القوات المسلحة.