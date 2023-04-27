محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"
08:43 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 27.04.2023)
تفتنح تركيا، اليوم الخميس، محطتها "أكويو" للطاقة النووية في منطقة غولنار بمشاركة رئيسها رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة، النووية عبر تقنية الفيديو.
وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية، من قبل شركة "روساتوم" الحكومية على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية الموقعة في عام 2010. وبدأ العمل فيها في أبريل/ نيسان 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا. في المجموع، سيتم تشغيل أربع وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 4800 ميجاواط.
وتعتبر محطة " أكويو" أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل)، وفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.
ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستزود بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة، نحو 35 مليار كيلوواط ساعة في العام، وتغطي نحو 10% من احتياجات تركيا الكهربائية.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورأول وحدة طاقة في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار التركية، تركيا
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أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار التركية، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تلتقط صورة أمام محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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امرأة تلتقط صورة أمام محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورلافتة لإعلان افتتاح محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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لافتة لإعلان افتتاح محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفينة التركية ALBAYRAK-TR بالقرب من محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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السفينة التركية ALBAYRAK-TR بالقرب من محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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عمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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عمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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عمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
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بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Photo / Osman Nuri Ceritمحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا
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© Photo / Osman Nuri Cerit
محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا