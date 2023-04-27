https://sputnikarabic.ae/20230427/-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-بعدسة-سبوتنيك-1076351436.html

محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"

محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"

تفتنح تركيا، اليوم الخميس، محطتها "أكويو" للطاقة النووية في منطقة غولنار بمشاركة رئيسها رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

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2023-04-27T08:43+0000

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة، النووية عبر تقنية الفيديو.وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية، من قبل شركة "روساتوم" الحكومية على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية الموقعة في عام 2010. وبدأ العمل فيها في أبريل/ نيسان 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا. في المجموع، سيتم تشغيل أربع وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 4800 ميجاواط.اقرأ المزيد - الحلم التركي يصبح حقيقة بدعم روسي... "أكويو" تنتظر وقودها النوويوتعتبر محطة " أكويو" أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل)، وفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستزود بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة، نحو 35 مليار كيلوواط ساعة في العام، وتغطي نحو 10% من احتياجات تركيا الكهربائية. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار.

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