عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-بعدسة-سبوتنيك-1076351436.html
محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"
محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"
تفتنح تركيا، اليوم الخميس، محطتها "أكويو" للطاقة النووية في منطقة غولنار بمشاركة رئيسها رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:43+0000
2023-04-27T09:06+0000
وسائط متعددة
صور
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076351599_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b88ec4715d82123a28a1cc75c92e721c.jpg
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة، النووية عبر تقنية الفيديو.وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية، من قبل شركة "روساتوم" الحكومية على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية الموقعة في عام 2010. وبدأ العمل فيها في أبريل/ نيسان 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا. في المجموع، سيتم تشغيل أربع وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 4800 ميجاواط.اقرأ المزيد - الحلم التركي يصبح حقيقة بدعم روسي... "أكويو" تنتظر وقودها النوويوتعتبر محطة " أكويو" أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل)، وفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستزود بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة، نحو 35 مليار كيلوواط ساعة في العام، وتغطي نحو 10% من احتياجات تركيا الكهربائية. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076351599_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_74039788b3b758359207950a8fc4292f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, أخبار تركيا اليوم
фото, صور, أخبار تركيا اليوم

محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بعدسة "سبوتنيك"

08:43 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 27.04.2023)
تابعنا عبرTelegram
تفتنح تركيا، اليوم الخميس، محطتها "أكويو" للطاقة النووية في منطقة غولنار بمشاركة رئيسها رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة، النووية عبر تقنية الفيديو.
وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية، من قبل شركة "روساتوم" الحكومية على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية الموقعة في عام 2010. وبدأ العمل فيها في أبريل/ نيسان 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا. في المجموع، سيتم تشغيل أربع وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 4800 ميجاواط.
اقرأ المزيد - الحلم التركي يصبح حقيقة بدعم روسي... "أكويو" تنتظر وقودها النووي
وتعتبر محطة " أكويو" أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل)، وفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.
ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستزود بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة، نحو 35 مليار كيلوواط ساعة في العام، وتغطي نحو 10% من احتياجات تركيا الكهربائية.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورأول وحدة طاقة في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار التركية، تركيا
أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار التركية، تركيا - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار التركية، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تلتقط صورة أمام محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
امرأة تلتقط صورة أمام محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
امرأة تلتقط صورة أمام محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورلافتة لإعلان افتتاح محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
لافتة لإعلان افتتاح محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
لافتة لإعلان افتتاح محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفينة التركية ALBAYRAK-TR بالقرب من محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
السفينة التركية ALBAYRAK-TR بالقرب من محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
السفينة التركية ALBAYRAK-TR بالقرب من محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
عمال بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
عمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
عمال بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
عمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
عمال بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
عمال بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
© Photo / Osman Nuri Ceritمحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا
محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا - سبوتنيك عربي
13/13
© Photo / Osman Nuri Cerit
محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала