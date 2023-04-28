"أجمل هبوط طائرة" في العالم بسواعد سعودية... فيديو
14:14 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 28.04.2023)
© AFP 2023 / TED ALJIBE طائرة سعودية
© AFP 2023 / TED ALJIBE
نشرت الخطوط الجوية السعودية، مقطع فيديو على صفحتها في تويتر، لما وصفته بأنه "أجمل هبوط في العالم"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطيارين، وكان المقطع لإحدى طائرات الأسطول السعودي، حيث أتقن كابتن الطائرة هبوطا متقنا وسلسا على المدرج.
وقالت الخطوط السعودية، في التغريدة التي شاركتها يوم الأربعاء الماضي: "نقدّر حرصكم على سلامتنا. ونفخر بأجمل هبوط في العالم".
نقدّر حرصكم على سلامتنا 👨🏻✈️— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) April 26, 2023
ونفخر بأجمل هبوط في العالم 🫡#اليوم_العالمي_للطيارين 💙 pic.twitter.com/SJarDK0bdy
وقال الكابتن علي الشهري، في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للطيارين: "أتمنى يوما عالميا آمنا وممتعا لكل الطيارين. كل عام وأنتم في الأجواء محلقين بمهنتكم مستمتعون ومغردون".
بمناسبة #اليوم_العالمي_للطيارين | اتمنى يوم عالمي آمن وممتع لكل الطيارين👨🏻✈️ 👩✈️ |— علي بن ظافر الشهري | Ali Ben Dhafer Alshehri (@AliBenDhafer) April 26, 2023
وكل عام وأنتم في الأجواء محلقين بمهنتكم مستمتعون و مغردون ✈️
Happy #world_Pilot_Day
to all colleagues pilot 👨🏻✈️ 👩✈️ #26_April #happypilotsday pic.twitter.com/JlIvBUvoC6
وفي وقت سابق، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في مارس/ آذار الماضي، تأسيس صندوق شركة "طيران الرياض".