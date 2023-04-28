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https://sputnikarabic.ae/20230428/أجمل-هبوط-طائرة-في-العالم-بسواعد-سعودية-فيديو--1076424946.html
"أجمل هبوط طائرة" في العالم بسواعد سعودية... فيديو
"أجمل هبوط طائرة" في العالم بسواعد سعودية... فيديو
نشرت الخطوط الجوية السعودية، مقطع فيديو على صفحتها في تويتر، لما وصفته بأنه "أجمل هبوط في العالم"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطيارين، وكان المقطع لإحدى طائرات... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T14:14+0000
2023-04-28T14:16+0000
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وقالت الخطوط السعودية، في التغريدة التي شاركتها يوم الأربعاء الماضي: "نقدّر حرصكم على سلامتنا. ونفخر بأجمل هبوط في العالم".وقال الكابتن علي الشهري، في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للطيارين: "أتمنى يوما عالميا آمنا وممتعا لكل الطيارين. كل عام وأنتم في الأجواء محلقين بمهنتكم مستمتعون ومغردون".وفي وقت سابق، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في مارس/ آذار الماضي، تأسيس صندوق شركة "طيران الرياض".
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العالم العربي, نادي الفيديو
العالم العربي, نادي الفيديو

"أجمل هبوط طائرة" في العالم بسواعد سعودية... فيديو

14:14 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 28.04.2023)
© AFP 2023 / TED ALJIBE طائرة سعودية
طائرة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / TED ALJIBE
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نشرت الخطوط الجوية السعودية، مقطع فيديو على صفحتها في تويتر، لما وصفته بأنه "أجمل هبوط في العالم"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطيارين، وكان المقطع لإحدى طائرات الأسطول السعودي، حيث أتقن كابتن الطائرة هبوطا متقنا وسلسا على المدرج.
وقالت الخطوط السعودية، في التغريدة التي شاركتها يوم الأربعاء الماضي: "نقدّر حرصكم على سلامتنا. ونفخر بأجمل هبوط في العالم".
وقال الكابتن علي الشهري، في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للطيارين: "أتمنى يوما عالميا آمنا وممتعا لكل الطيارين. كل عام وأنتم في الأجواء محلقين بمهنتكم مستمتعون ومغردون".
وفي وقت سابق، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في مارس/ آذار الماضي، تأسيس صندوق شركة "طيران الرياض".
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